Dilluns amb més ruixats: el temps de Setmana Santa dia a dia

Els dilluns sempre intentem que la previsió sigui un cop d'ull general a com serà la setmana, i avui cal més que mai intentar precisar com serà el temps dels pròxims set dies. Hem encetat la Setmana Santa amb pocs núvols i poc fred, però aquesta tarda hi haurà més ruixats de tarda que en dies anteriors. A partir del migdia els xàfecs no només afectaran punts del Pirineu, sinó també el Prepirineu i alguns indrets de la Catalunya Central. Alguna gotellada podria arribar fins i tot al prelitoral i a prop de mar, en comarques com el Baix Empordà, la Selva el Gironès, el Vallès Oriental i el Maresme. Poca cosa en tot cas. Avui serà un dia més calorós que els anteriors, en general se superar els 20 graus, i en punts de l'interior s'arribarà als 25. Repassem dia a dia com serà la resta de la setmana:

Dimarts

En general farà sol, a la tarda descarregaran ruixats de poca estona en comarques com el Ripollès i la Garrotxa, més localitzats que els d'avui. Al nord del Pirineu l'ambient hi serà clarament més fred que avui, però en general la temperatura variarà poc. A la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre el termòmetre pujarà dos o tres graus més que aquest dilluns.

Dimecres

Cel pràcticament sense núvols enlloc. La temperatura s'assemblarà molt a la d'aquest cap de setmana, o en tot cas en algunes comarques de Girona i de Barcelona hi haurà un o dos graus menys que els últims dies. Canvis poc notoris. Poques possibilitats de ruixats de tarda al Pirineu.

Dijous

Dia de sol. L'acostament pel sud d'una massa d'aire més càlid farà que la temperatura es dispari per sobre dels 25 graus a Ponent a les Terres de l'Ebre i al País Valencià. Probablement serà el dia més càlid de la Setmana Santa. Poques opcions de xàfecs de tarda al Pirineu.

Divendres

Els mapes d'avui entreveuen poques opcions que el temps es compliqui divendres. El sol seguirà predominant i les nuvolades de tarda continuaran sent escasses. Probablement no serà un dia tan càlid com dijous, però al migdia se superaran els 20 graus amb facilitat.

Dissabte

Dia de cel més enterbolit, és poc probable que arribin ruixats extensos, però al Pirineu, al voltant dels Ports i en general a l'interior del País Valencià hi augmentarà la possibilitat de ruixats de tarda. Ambient clarament primaveral, molt similar al d'aquest cap de setmana passat.

Diumenge/dilluns

Com més estirem el pronòstic més borrós es torna, però amb els mapes d'avui hi ha poques opcions que el temps sigui molt diferent al de tota la setmana. No és probable que arribin ruixats extensos. Les possibilitats més altes de xàfecs continuaran centrades en punts de muntanya durant la tarda. Tampoc és probable que hi hagi un canvi brusc de temperatura.