Dimarts amb ambient menys càlid i vent a la baixa

El vent de ponent va fer que ahir a la tarda les temperatures fossin exageradament altes, d'entre les màximes més altes d'ahir destaquen:

Alcanar, 25º

Fogars de la Selva, 25º

Barcelona (Zoo), 24º

Girona, 24º

Tarragona, 24º

Santa Coloma de Farners, 24º

Malgrat de Mar, 24º

Parets del Vallès, 24º

Banyoles, 23º

Sant Cugat del Vallès, 22º

Són temperatures que en molts casos no es produïen des de mitjans o finals d'octubre. El vent ha continuat bufant amb ratxes fortes durant les últimes hores. D'aquesta nit destaquen els cops de Portbou 131 km/h, l'Hospitalet de l'Infant 103, el Perelló 92 o Valls 82. El telè fon d'emergències 112 va rebre ahir 183 trucades relacionades amb el vent, la gran majoria provinents del Camp de Tarragona. Més concretament el nombre d'incidències més important es va produir a Reus, a l'aeroport d'aquesta ciutat el vent va bufar amb una ratxa de fins a 108 km/h.

Avui el vent anirà perdent força amb el pas de les hores, però sobretot perdrà intensitat al nord. A les Terres de l'Ebre, i en alguns indrets de Ponent i del Camp de Tarragona aquesta tarda el mestral encara hi bufarà amb ratxes de més de 70 km/h.

El pas d'un front provocarà algunes pluges i nevades febles al vessant nord del Pirineu, però en general avui serà un dia amb molt de sol i només alguns núvols prims. Al migdia la temperatura es quedarà bastant més curta que ahir en punts de la costa i del prelitoral, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona.

Els dies vinents entrarà una imponent massa d'aire càlid que dispararà els termòmetres de forma clara, sobretot a l'interior i al Pirineu. Entre avui i divendres els termòmetres pujaran més de 10 graus a muntanya, i en general la pujada serà de més de 5. Tot i això, en molts sectors a prop de mar és possible que les temperatures d'ahir acabin sent les més altes de la setmana, ja que el contrast enter l'aire càlid i el mar encara molt fred provocarà segurament boires a prop de mar que frenaran el termòmetre.

Els dies vinents no cal esperar canvis importants en el temps, com a mínim fins dimarts de la setmana que ve no arribarà cap borrasca capacitada per deixar precipitacions. Sol i núvols prims seran els protagonistes de la setmana.