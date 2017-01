Dimarts amb més núvols, neu i ventades

Aquest dimarts ha començat amb temperatures no tan baixes com en dies anteriors, el vent i l'augment dels núvols han fet que durant la nit molts termòmetres tendissin a pujar una mica, enlloc de baixar com sol ser habitual. Avui els núvols més espessos es concentraran a la meitat nord, i és aquí on hi haurà l'ambient més fred al migdia, amb màximes que en alguns casos no passaran dels 10 graus.

La nevada serà intensa i abundant al Pirineu Occidental, cal esperar gruixos que superin els 30 centímetres de neu nova a cotes altes, i en regions com la Vall d'Aran, el nord del Pallars Sobirà, Andorra i la Cerdanya hi arribarà a nevar a les cotes més baixes a la tarda. També s'escaparan alguns plugims o ruixats puntuals en diferents comarques de Girona o a l'Ebre, fenòmens puntuals.

El vent anirà guanyant força amb el pas de les hores, al matí ja bufarà amb ganes a l'Ebre, i a la tarda i vespre les ratxes fortes es produiran també a l'Empordà, a Menorca i al Pirineu i Prepirineu, sobretot a cotes altes. Ventades que podran superar els 70 km/h en alguns casos. Demà el vent tendirà a desaparèixer durant el matí, però és bastant probable que la tramuntana rebroti de cara al cap de setmana.

Al vessant nord del Pirineu les nevades no seran només cosa d'un dia, sinó que de forma intermitent podran anar apareixent gairebé durant tota la setmana. Demà i dijous la cota pujarà clarament, però a partir de divendres podria tornar a nevar fins al fons de les valls. Més enllà del Pirineu, aquesta setmana només hi haurà alguns precipitacions de cara a divendres, concentrades entre la Costa Brava i àmbits com el Maresme.

Durant la setmana hi haurà pujades i baixades brusques de temperatura, demà l'ambient serà menys fred, i dijous alguns termòmetres pujaran fins a 4 o 5 graus més que avui. El cap de setmana, en canvi, l'encetarem amb un ambient de ple hivern i algunes de les temperatures més baixes de l'hivern fins ara.

540x306 Precipitacions previstes per avui segons el model GFS Precipitacions previstes per avui segons el model GFS