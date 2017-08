Dimarts amb un petit canvi de temps i calor molt intensa

El 15 d'agost es considera el punt final de la canícula, és a dir, la fi dels 30 dies en què habitualment la calor sol ser més intensa. De moment, però, la segona part de l'agost començarà amb temperatures de ple estiu i calor intensa. Ahir ja es va arribar fins als 35º en capitals de comarca com Lleida i Tremp, i per a avui cal esperar temperatures encara una mica més altes en moltes comarques de la meitat oest. A la costa la humitat farà enfilar el termòmetre de sensació molt a prop també d'aquests 35º.

Avui el pas d'un front provocarà alguns canvis de temps. Aquesta tarda augmentaran els núvols prims i cauran xàfecs puntuals al Pirineu. De nit, el risc de ruixats puntuals també augmentarà en altres comarques; a l'interior, a la Catalunya Central i en sectors de la costa i del prelitoral s'hi formaran xàfecs de poca estona. Es fa difícil precisar on és més probable que apareguin, però en tot cas tot fa pensar que seran de poca durada i que aniran acompanyats de força fang.

Demà no plourà, però al matí quedaran intervals de núvols en molts sectors de la costa, del prelitoral i de la Catalunya Central, que faran que el cel estigui mig ennuvolat a primera hora. A la tarda es podrien repetir ruixats puntuals a la Catalunya del Nord i al voltant de la serra de l'Albera.

Dijous farà sol arreu, però estem pendents d'un altre petit canvi de temps que arribarà entre divendres a la tarda i dissabte. Els mapes del temps avui n'han reduït la importància, però probablement provocarà algunes tempestes destacables al Pirineu durant la tarda de divendres i alguns ruixats més esporàdics en altres comarques entre divendres a la tarda i dissabte al migdia.

La calor intensa continuarà els tres pròxims dies i no tocarà sostre fins divendres. Fins al cap de setmana tocarà suar de valent, amb temperatures màximes que entre dijous i divendres encara pujaran 1 o 2 graus més. El cap de setmana no hi haurà una refrescada tan important com la de la setmana passada, però la temperatura farà una baixada de més de 5 graus al Pirineu, i a la resta la calor també afluixarà de forma menys notòria.

540x306 Entre avui i divendres la temperatura encara pujarà dos o tres graus més Entre avui i divendres la temperatura encara pujarà dos o tres graus més

No hi ha en perspectiva cap gran canvi de temps en el tram final de l'agost. A llarg termini els ruixats d'entre divendres i dissabte s'entreveuen els més destacables.