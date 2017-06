Dimecres més fresc i variable a la costa

Matí amb núvols espessos a la costa i al Prelitoral centrals, uns núvols que fins i tot deixen caure algunes gotes de forma puntual en punts del Maresme, del Garraf o de l'àrea metropolitana de Barcelona. Avui el paraigua no farà falta, però els núvols continuaran fent-se presents de forma intermitent a l'est, sobretot a les comarques centrals.

Aquest migdia molts termòmetres no passaran dels 21 o 22 graus prop de mar, sobretot en aquestes comarques centrals, on l'ambient hi serà força més fresc que ahir. Al Pirineu, en canvi, la temperatura pujarà força. El mestral i la tramuntana aniran desapareixent amb el pas de les hores.

La segona part de la setmana estarà marcada per la calor. Una entrada d'aire càlid dispararà els termòmetres per sobre dels 30 graus a moltes comarques i farà que la xafogor sigui intensa a la costa. Temperatures de juliol que no només marcaran el cap de setmana, sinó que es podrien allargar com a mínim durant la primera meitat de la setmana que ve. Els valors més alts de temperatura podrien arribar entre diumenge i dimarts, dies amb màximes de fins a 35 graus a l'interior, i temperatures de sensació clarament per sobre dels 30 a la costa.

La calor anirà acompanyada d'un temps molt estable. Demà a la tarda i divendres podria arribar a escapar-se algun ruixat puntual al Pirineu, però en general hi ha molt poques opcions de pluja fins entrada la setmana que ve. Entre divendres i dissabte, això sí, els núvols prims enterboliran el cel en moltes comarques, núvols poc espessos, en general.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre ahir i avui al migdia Diferència de temperatura prevista entre ahir i avui al migdia