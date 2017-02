Dimecres ventós i força més fred

Es va allunyant la borrasca que ens ha afectat aquesta nit i que ha deixat precipitacions destacables i algunes sorpreses en forma de neu per sota dels 1.000 metres. Entre les pluges més abundants de les últimes hores destaquen (en l/m2):

Sant Pau de Segúries, 37

La Vall d'en Bas, 33

Olot, 30

Vielha (cota 2.200), 23

Banyoles, 21

Roses, 21

La Quar, 17

Bonaigua (cota 2.300), 15

Barcelona (Port), 14

Malniu (cota 2.200), 12

Viladecans, 10

Santa Coloma de Farners, 10

Barcelona (Raval), 9

Vic, 9

La Bisbal d'Empordà, 8

Malgrat de Mar, 8

Amposta, 2

Durant la nit la neu ha emblanquinat no només cotes baixes del Pirineu, sinó també punts alts de la Catalunya Central. Avui les pluges només continuaran a les Balears fins al migdia, i en general amb el pas de les hores les clarianes aniran guanyant terreny. Durant el matí continuarà nevant a totes les cotes a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà.

Al matí el vent tornarà a ser fort al Pirineu, a l'Empordà, a l'Ebre i a Menorca. Fins al migdia atents a ratxes de 70 o 80 km/h en aquests sectors, fins i tot de més de 100 a les cotes altes del Pirineu. En moltes altres comarques també bufarà moderat i augmentarà la sensació de fred. El vent no desapareixerà fins demà al matí, però a la tarda anirà perdent força.

Les temperatures seran força més baixes que ahir, al migdia ja no es passarà dels 15 graus enlloc i a l'interior en alguns casos no s'arribarà als 10. La pròxima nit els termòmetres tocaran fons. Demà a primera hora molts termòmetres marcaran valors sota zero a la Catalunya Central i a l'interior, per descomptat també al Pirineu i Prepirineu. A mesura que s'acosti el cap de setmana el fred anirà marxant, sobretot de nit i a primera hora.

Demà farà sol, però divendres tornaran a augmentar els núvols. El cap de setmana s'entreveu amb poques clarianes però també amb poques pluges, només dissabte a la tarda i vespre s'escaparan plugims en diversos indrets. Diumenge les precipitacions podrien continuar al nord-est, sobretot en sectors com el Pirineu Oriental, l'Empordà i la Catalunya del Nord. Entre dilluns i dimarts s'entreveu una nova tongada de pluges i nevades generoses, que podria afectar gairebé totes les comarques.