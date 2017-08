Dissabte mig ennuvolat amb calor i xafogor

L'últim cap de setmana d'agost ha començat amb un cel mig ennuvolat en conjunt i amb un ambient molt xafogós a prop del mar.

Al centre de la ciutat de Barcelona, com sol ser habitual, s'ha registrat la temperatura mínima més alta del país: 25 ºC. A Tarragona, el mercuri ha baixat una mica més i la mínima s'ha situat al voltant dels 23 ºC. Nit tropical, per tant, a tota la façana costanera i ambient més agradable, en canvi, a l'interior i al Pirineu, amb mínimes per sota dels 20 ºC. A Moià i a Tremp aquest dissabte començava amb 17 ºC, a Viella amb 15 ºC, i a Barruera i a Das amb 11 ºC.

Un dissabte que vindrà marcat per força núvols però poca aigua. I és que els núvols alts i mitjans que tindrem faran que avui sigui un dia mig ennuvolat, però no tindran prou energia per deixar precipitacions o, a tot estirar, podria escapar-se alguna gotellada durant la tarda al Prepirineu de Lleida.

En general, però, serà un dia molt aprofitable a l'aire lliure i, tot i els núvols, farà calor. A l'interior, com va passar ahir, serà fàcil tornar a superar els 35 ºC i arran de mar la sensació de xafogor serà desagradable. Aquesta tarda a Barcelona la temperatura de sensació voltarà els 36 ºC a l'hora de la manifestació.

A la resta de zones aquest dissabte també vindrà marcat per un cel mig ennuvolat, si bé els núvols seran menys espessos en conjunt. Tot i així, a l'interior del País Valencià i a les comarques del nord de la Franja no és impossible que hi acabi arribant algun ruixat curt durant la tarda.

Demà tornarem a tenir un temps molt semblant al d'avui, amb força núvols però risc baix de precipitacions. Les temperatures seguiran sent altes i encara podrien pujar una mica més entre dilluns i dimarts, quan podríem viure un nou pic de calor amb màximes de fins a 38 ºC als indrets més càlids del Principat. Tot fa pensar, doncs, que començarem l'última setmana d'agost amb un ambient encara de ple estiu, de manera que caldrà esperar uns quants dies més per tenir una refrescada clara.