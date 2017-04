Dissabte serà el dia amb més ruixats de les vacances de Setmana Santa

La novetat més important d'aquest matí de dijous és la formació de bancs de boira i núvols baixos en punts de la Costa Daurada i de la Costa dels Tarongers a causa de l'entrada d'aire càlid que arriba pel sud. Amb el pas de les hores aquests núvols s'aniran esqueixant, però és possible que en àmbits com el Delta de l'Ebre la boira es vagi fent protagonista de forma intermitent durant el dia. Aquest vespre la boira pot tornar a ser protagonista a prop de mar, però divendres tendirà a desaparèixer. Aquest dijous a la tarda creixeran més nuvolades que dimecres en punts de muntanya, però el més probable és que no hi hagi ruixats.

Farà més calor, i aquest canvi es notarà sobretot a Ponent i al sud, on lluny de la costa les màximes fregaran els 30 graus. A prop de mar, en canvi, la temperatura baixarà una mica respecte dels últims dies, sobretot a la Costa Daurada. A la resta de comarques el canvi de temperatura no serà de més d'1 o 2 graus.

Divendres els xàfecs de tarda seran més probables i bàsicament afectaran el Pirineu i Prepirineu, tot i que també n'hi haurà en molts sectors de l'interior del País Valencià i al voltant dels Ports. En general continuarà sent un dia calorós per a l'època i amb més sol que núvols.

Dels quatre pròxims dies, dissabte serà el de més inestabilitat a la tarda. Els ruixats i tempestes ja no només afectaran el Pirineu, sinó que també s'estendran per sectors de la Catalunya Central i per moltes comarques de Girona. Fins i tot podrien arribar a afectar punts de la Costa Brava i del Maresme de forma més aïllada. Al matí el sol predominarà arreu. Aquest canvi de temps anirà acompanyat d'una baixada de la temperatura de 2 o 3 graus en molts casos; farà, doncs, menys calor.

Diumenge el temps serà més estable, amb molt de sol i escasses nuvolades a la tarda. Per dilluns tampoc s'entreveuen complicacions en el temps: a la tarda podria haver-hi ruixats puntuals al Ripollès, la Garrotxa o el Berguedà, però en general farà sol i la temperatura tornarà a pujar de forma clara.

540x306 Probabilitat en tant per cent que dissabte plogui com a mínim una mica Probabilitat en tant per cent que dissabte plogui com a mínim una mica