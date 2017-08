Diumenge plàcid amb sol i calor

Hem començat el diumenge amb un cel serè gairebé arreu i només en alguns trams de la costa i en punts del nord-est el dia es despertava amb alguns intervals de núvols baixos.

Les temperatures han pujat respecte a les d'aquests últims dies, de manera que l'ambient a primera hora no era tan fresc. Al Pirineu ja no s'ha baixat dels 5 ºC fora de l'alta muntanya i les mínimes en aquesta zona del país han oscil·lat entre els 6 i els 12 ºC; a l'interior, en línies generals, entre els 12 i els 18 ºC; i a la costa, entre els 18 i els 21 ºC. La mínima més baixa s'ha registrat, però, curiosament, fora del Pirineu: el diumenge a Prades, al Baix Camp, començava amb tan sols 7 ºC. Per contra, la mínima més alta l'hem trobat al centre de la ciutat de Barcelona, amb 21 ºC.

Aquesta recuperació del termòmetre en hores nocturnes és un bon indicador que la massa d'aire que tenim damunt nostre és més càlida i, per tant, aquesta pujada també es notarà aquest migdia, amb un ambient més càlid, més estiuenc. Les màximes voltaran els 30 ºC en conjunt, per bé que seran lleugerament més baixes al Pirineu i més altes a Ponent, a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre. Algun observatori d'aquests sectors podria acostar-se o arribar, de forma puntual, als 35 ºC. Calor de ple estiu, doncs, però sense assolir els màxims extrems de la setmana passada.

Tot plegat, amb un temps molt tranquil que ens garanteix un diumenge amb domini del sol. Els núvols baixos costaners que ahir encara van fer la guitza són història i, com a molt, podrien aparèixer de forma local al migdia en algun tram de la costa central i la Costa Daurada o cap al vespre al voltant del delta de l'Ebre. Paral·lelament, hi haurà bandes de núvols alts que creuaran el Principat de ponent a llevant i a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu que, de forma molt local, podrien acabar donant algun xàfec a l'Alt Pirineu, és a dir, en comarques com el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça o la Vall d'Aran. De totes maneres, serien fenòmens anecdòtics i de curta durada.

Poques novetats també al País Valencià, a les Illes, a la Catalunya del Nord i a la Franja de Ponent, on aquest diumenge vindrà marcat pel sol i la calor. Les nuvolades que creixeran al Pirineu també podran fer-ho a l'interior del País Valencià o al centre de Mallorca, però no tindran tanta energia.

La setmana que demà encetarem es presenta força canviant, amb dies de tot. La començarem amb un dilluns gairebé calcat al diumenge, amb domini del sol i amb unes temperatures que seguiran aquesta tendència a l'alça, amb calor de ple estiu al mig del dia. Tot fa pensar, però, que l'estabilitat tindrà les hores comptades perquè dimarts el pas d'un front farà que tornin els ruixats i les tempestes a moltes comarques. Tampoc farà net la resta de dies, de manera que la setmana quedarà força insegura i caldrà anar-ho seguint dia a dia. A més a més, fruit d'aquesta situació més inestable, les temperatures baixaran altre cop i l'ambient serà poc càlid, més propi de setembre que no pas d'agost.