Divendres ennuvolat a l'espera d'un cap de setmana amb força estones de paraigua

La matinada encara ha estat serena i aquest matí l'ambient ha tornat a ser clarament d'hivern, amb glaçades quasi generals a l'interior i al Pirineu.

Donem un cop d'ull als valors que teníem avui a primera hora (en ºC):

Barcelona 8, Tarragona 6, Lleida 3, Girona 1, L'Escala i Mataró 9, Riba-roja d'Ebre 7, Vilanova i la Geltrú 6, Llagostera i Tortosa 5, Montblanc 4, Sabadell 3, la Garriga 2, Camarasa i Sant Hilari Sacalm 1, la Panadella i Moià 0, Vic i Vielha -1, Solsona -2, Sort, la Seu d'Urgell, Tremp i Bagà -3, el Pont de Suert i Molló -4, i Das -6.

El fred intens matinal d'aquesta segona meitat de setmana, però, no tindrà continuïtat els propers dies perquè els núvols frenaran el descens del mercuri en hores nocturnes.

A partir d'avui i durant tot el cap de setmana el sol serà car de veure i s'incrementarà la sensació de fred durant el dia degut als núvols i al vent moderat que bufarà, especialment a la costa.

Així doncs, aquest divendres els núvols deixaran el cel entre mig ennuvolat i molt ennuvolat però encara no ha de ploure a enlloc. Les temperatures màximes baixaran lleugerament arreu, amb valors que en conjunt es mouran entre els 10 i els 15 ºC.

Un divendres ennuvolat que esdevindrà d'impàs entre el sol d'aquests últims dies i la pluja que arribarà aquest cap de setmana.

Les precipitacions seran més intenses i generals de cara als inicis de la setmana vinent, i més dèbils i irregulars durant el cap de setmana. No serà, per tant, un cap de setmana passat per aigua, però sí que entre dissabte a la tarda i diumenge és probable que acabi plovent, poc o molt, a la majoria de comarques.

La neu tornarà al Pirineu, amb una cota de neu que es mourà en general entre els 1.400 i els 1.700 m, en funció de l'indret i del moment del dia.

Amb tot, les temperatures pujaran de nit i baixaran de dia, amb màximes que en el millor dels casos fregaran els 15 ºC a prop de la costa. Tot i la recuperació del mercuri, la sensació serà de més fred a les hores centrals de la jornada degut als núvols i al vent. El fred més intens quedarà restringit a l' alta muntanya, de manera que deixarà de glaçar al fons de les valls i fondalades interiors i del Pirineu.

El vent tornarà a deixar-se sentir, especialment a la costa, amb algun cop entre 50 i 70 km/h. Res a veure, però, amb el temporal que es va viure ara fa un parell de setmanes.