Glaçades poc habituals per la segona quinzena d'abril

Aquest matí s'han repetit les glaçades en diverses comarques de Catalunya, al Pirineu la temperatura ha pujat respecte ahir, però en punts de la Catalunya Central i el prelitoral ha termòmetre ha arribat a caure sota zero. D'entre les mínimes més baixes d'avui destaquen:

Das, -7º

Vilobí d'Onyar, -3,5º

Prades, -3,5º

Puigcerdà, -3º

Guardiola de Berguedà, -3º

Girona, -2º

Monells, -2º

Sant Pere Pescador, -1º

Vic, -1º

Olot, -1º

Ripoll, -1º

Vilanova del Vallès, -1º

Cervera, 1º

Sabadell (Parc Agrari), 1º

Malgrat de Mar, 2º

Lleida, 3º

Tortosa, 4º

Barcelona (Zona Universitària), 7º

Tarragona, 7º

Moltes són temperatures realment poc habituals per una segona quinzena d'abril. A l' aeroport de Girona avui la mínima s'ha quedat en -0,4º, des de 1973 només en 3 ocasions ha glaçat de forma més contundent passat el 15 d'abril. També els 4º de Tortosa són molt poc habituals pel segon tram de l'abril, les vigílies de Sant Jordi del 1991 i del 1995 són els dos únics dies en 97 anys en què hi ha registrades temperatures més baixes per una segona quinzena d'abril a l'Observatori de l'Ebre.

A la majoria de comarques la temperatura ja ha tocat fons aquest matí, tot i que la pròxima nit encara serà força freda. Durant el cap de setmana el termòmetre pujarà clarament, per Sant Jordi en molts indrets haurà 4 o 5 graus més que avui, especialment al migdia.

De cara a la setmana que ve els mapes del temps comencen a dibuixar amb força confiança un altre canvi sorprenent a la baixa de la temperatura, entre dimecres i dijous els termòmetres podrien tornar a marcar valors clarament baixos per l'època, molt similars als d'aquests últims dies. La roba gruixuda s'haurà de mantenir a prop fins a l'inici del maig.

Pel què fa a l'estat del cel no hi haurà canvis a curt termini, avui i demà el sol predominarà gairebé sense excepcions. Avui els mapes del temps pinten un dia de Sant Jordi més enterbolit del que semblava en un inici, amb núvols alts que arribaran a ser espessos en algunes comarques del sud de Catalunya i en punts del Pirineu. A la tarda fins i tot es podria arribar a escapar algun plugim al Pirineu Occidental. En general les possibilitats de pluja no tornaran a augmentar fins dimarts.

El vent no serà protagonista els dies vinents, tot i que demà el garbí s'arribarà a deixar sentir moderat en punts del sud de la Costa Brava. Avui encara hi haurà mar de fons, però la situació marítima millorarà els dies vinents.