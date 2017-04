Glaçades tardanes a tocar del mes de maig

Dijous i divendres de nit i matinada vam registrar valors poc habituals per les dates arreu del territori. Les glaçades van proliferar en raconades i valls de l'interior, el nord i, fins i tot, en punts del prelitoral. Els registres sota zero van arribar a 'cremar' els brots més tendres d'alguns arbres i, fins i tot, de la vinya en zones exposades a les baixes temperatures.

Les temperatures s'han recuperat de forma evident al llarg del cap de setmana, per bé que aquesta vegada la bonança durarà ben pocs dies. El pas d'un front fred dimarts a la tarda repartirà ruixats i tronades a força comarques i obrirà les portes a una brusca baixada de les temperatures, de més de 10 ºC en menys de 24 hores en algunes zones del país.

Dimecres les temperatures màximes se situaran entre 7 i 10 ºC per sota de les del dia de Sant Jordi a la majoria de comarques excepte a la costa, on el descens serà més lleu. A la tarda reapareixeran els xàfecs –per bé que de forma més irregular– sobretot cap al nord i l'est de Catalunya. La cota de neu tendirà a davallar cap als 1.000 m a la serralada Transversal, el Montseny i el Pirineu a última hora. Al vespre podrien veure's flocs de neu o lleus enfarinades a cotes de tan sols 800 m. Dijous a la tarda s'escaparan més ruixats de neu a cotes baixes del Pirineu oriental i l'interior de Girona.

Pendents de les glaçades en zones agrícoles

Aquesta setmana també haurem d'estar molt pendents de les possibles glaçades tardanes, ja que tornaran a sovintejar de dijous a dissabte a les matinades, i podrien arribar a fer mal en algunes zones agrícoles de l'interior i el nord.

De moment tot fa pensar que el vent de mestral o tramunana podria evitar valors sota zero cap al Pla de Lleida, la vall de l'Ebre o la plana empordanesa, però no en zones enclotades de la Catalunya Central, l'altiplà central i les valls pirinenques.

Aquestes són algunes de les temperatures mínimes previstes divendres a la matinada, una de les més fredes de la setmana: Puigcerdà –4 ºC, Andorra la Vella –4 ºC, Berga o Manresa 0 ºC, Girona –1 ºC, Cervera –2 ºC, Lleida 2 ºC, Barcelona 8 ºC, Tarragona 7 ºC.

Les temperatures tendiran a normalitzar-se al llarg del cap de setmana vinent.

540x306 Mínimes previstes per dijous / GFS (ARA.CAT) Mínimes previstes per dijous / GFS (ARA.CAT)