Inici de setmana amb pocs núvols i algunes ventades

Encetem setmana amb un ambient una mica més suau que els últims dies. Bé sigui a causa de l'aire més càlid, bé a causa dels núvols baixos a l'interior que no han permès que baixés el termòmetre, el fet és que en general la temperatura a primera hora marcava valors més alts que el cap de setmana, sobretot en sectors de la Catalunya Central i de Ponent, on aquest matí hi havia fins a 5 graus més que els últims dies.

Tant a Ponent com a la Catalunya Central i en alguns punts costaners la jornada ha començat amb núvols baixos, que amb el pas de les hores s'aniran esqueixant. Aquest dilluns serà un dia dominat pel sol i amb temperatures al migdia més altes que diumenge, sobretot a la costa i al prelitoral. Dimarts també començarem jornada amb poc fred, però dimecres hi haurà una baixada de 3 o 4 graus en moltes comarques i caldrà abrigar-se bastant més.

Un dels protagonistes de l'inici de setmana serà el vent, que bufarà amb cops que arribaran a superar els 50 km/h en moltes comarques. Bufarà d'entre ponent i garbí i serà especialment destacable dimarts al centre del dia, tot i que aquesta tarda de dilluns ja començarà a deixar-se sentir amb ganes en força comarques.

Dimarts un front aportarà núvols prims, però només a les comarques de l'extrem nord de Catalunya hi haurà precipitacions destacables. Atents a la cota de neu, perquè a la tarda arribarà a rondar els 1.000 metres en àmbits com la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà o la Cerdanya.

En general, però, les opcions més altes de pluja aquesta setmana se centren en un canvi de temps més important que té previst afectar-nos entre divendres i dissabte. Encara és aviat per precisar-ho, però de moment els mapes del temps a llarg termini donen força credibilitat a l'opció que en algun moment d'entre divendres i dissabte plogui poc o molt a la majoria de comarques.

Aquest canvi de temps segurament anirà acompanyat de la baixada de temperatura més clara de la setmana. No serà un retorn clar a l'ambient de ple hivern, però sí un avís del que tenim més que sabut: que el març encara pot anar-nos donant dies molt més d'hivern que no de primavera.