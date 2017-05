L'estiu avançat s'allargarà fins dijous

Els indicadors estiuencs comencen a fer-se presents en moltes comarques: ahir es va arribar fins als 30,1ºC a Girona, la primera temperatura per sobre dels 30ºC d'aquest any a la capital del Gironès. També a Lleida i en indrets com Aitona i Vinebre el termòmetre va superar els 30ºC a la tarda. Aquesta nit encara no hi ha hagu cap temperatura mínima per sobre dels 20ºC, però a Barcelona no s'ha baixat dels 19ºC en tota la nit.

Avui tornarà a ser un dia amb ambient d'estiu: les temperatures màximes superaran els 30ºC encara a més indrets que ahir, i en general farà tanta o més calor que els últims dies. La calor prematura s'allargarà fins divendres, moment en què entrarà una massa d'aire més fresc que en general farà baixar entre 3 i 7 graus la temperatura, un descens que al Pirineu serà de més de 10 graus. El cap de setmana serà més fresc que l'anterior. Encara hi ha molta incertesa sobre com acabarà el mes de maig, no és gens clar si l'ambient es mantindrà fresc o si la setmana que ve tornarà a fer calor.

Avui hi haurà més núvols prims que ahir, però només al Pirineu Occidental hi descarregaran ruixats puntuals durant la tarda. No hi haurà canvis destacables en el temps fins dijous a la tarda, moment en què una borrasca provocarà ruixats i tronades a l'oest de Catalunya, uns ruixats que podrien tornar a descarregar calamarsades o pedregades en diverses comarques de Lleida. Durant la nit de dijous a divendres aquests ruixats s'estendran per moltes comarques, i divendres també és probable que hi hagi tempestes destacables a la Catalunya Central i en diverses comarques de Girona.

Encara és aviat per precisar el temps del cap de setmana, però sembla força probable que continuïn apareixent tempestes de tarda al Pirineu i en altres comarques del nord, combinades amb grans clarianes en general i un ambient més fresc.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui dimarts Temperatura màxima prevista per avui dimarts