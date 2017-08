L'estiu no es cansa: aquesta setmana també serà de calor intensa

Hem començat setmana amb temperatures una mica més baixes que ahir, però aquest migdia la calor serà més notable que el cap de setmana. Avui la temperatura pujarà un o dos graus més que ahir en moltes comarques, i només a l'Empordà i a la Costa Daurada, l'absència de vent farà que la temperatura reculi una mica.

Les temperatures màximes d'entre 30 i 35 graus seran la tònica d'aquesta setmana, una setmana que per tant s'entreveu de ple estiu. Els dies més càlids seran probablement dimecres i dijous, tot i no hi haurà gran diferència de temperatura entre uns i altres dies de la setmana. Si hi ha d'haver canvis importants en el temps, no els esperem fins a partir de diumenge, sobretot pel què fa a les temperatures. En l'estat del cel abans ja hi haurà algunes petites novetats.

Avui farà sol arreu i les nuvolades de tarda seran escasses. Demà el temps no canviarà, però a la tarda sí que augmentarà el risc de xàfecs al Pirineu occidental i al voltant dels Ports. Un dels moments amb més inestabilitat de la setmana serà la nit de dimecres a dijous, en aquest moment és probable que els xàfecs ja no només afectin punts de muntanya, sinó també altres comarques interiors i prelitorals, tot i que forma bastant dispersa i irregular.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dimecres, sobretot a última hora Acumulacions de precipitació previstes per dimecres, sobretot a última hora

La inestabilitat podria tornar a augmentar a partir de diumenge que ve, però aquest canvi de temps encara es veu molt borrós als mapes del temps. És probable que la setmana que sigui més fresca i més variable que aquesta, però això caldrà anar-ho concretant en dies posteriors.