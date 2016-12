La méteo en 1 minut: cap a Nadal amb ambient poc fred

El dia ha començat encara amb alguns ruixats puntuals a Ponent i al sud de Catalunya, però en general avui el paraigua ja no farà falta. Esperem un dimecres ja amb més clarianes que núvols, i amb més sol com més passin les hores. Des que la borrasca va començar a afectar-nos divendres passat, aquestes són algunes de les pluges acumulades més importants a Catalunya:

Riudoms, 115 l/m2

Vinyols i els Arcs, 107

Falset, 74

Parc Natural dels Ports, 68

Tivissa, 62

L'Ametlla de Mar, 48

Viladrau, 45

Tarragona, 43

Torroella de Montgrí, 40

Sant Salvador de Guardiola, 39

Sant Pau de Segúries, 39

Alcanar, 38

Olot, 33

Vallirana, 31

Barcelona, 30

Anglès, 29

Sabadell, 27

Girona, 16

Lleida, 6

Al Pirineu Occidental és on les pluges i nevades han estat més minses, fins al punt que a la Vall d'Aran no hi ha caigut ni una gota en tots aquests dies. Avui encara plourà a les Balears, i podria fer-ho amb ganes a Menorca.

Avui el vent encara bufarà amb cops forts a les illes, a Catalunya s'anirà desinflant a mesura que passin les hores. Aquest matí encara s'estan registrant onades màximes de més de 4 metres a la costa central i de més de 6 a la Costa Brava. El mar continuarà encara molt alterat fins demà.

Els dies vinents el temps estarà marcat per l' anticicló, que tornarà a fer que el sol s'imposi en general. El pas d'un front poc actiu mantindrà el cel mig ennuvolat al Pirineu Occidental de cara a demà i divendres, però en conjunt tota la segona part de la setmana farà sol, i probablement el cel es mantindrà també clar fins que s'acabi l'any. Amb aquest escenari és previsible que el Nadal a Ponent estigui marcat per la boira persistent, i a partir del cap de setmana el més probable és que torni a perseverar.

Avui a tres quarts de dotze del matí començarà oficialment l'hivern, però una massa d' aire més càlid farà que els pròxims dies les temperatures siguin més aviat de tardor. El canvi es notarà sobretot al migdia, amb moltes màximes que superaran els 15 graus. Per Nadal i Sant Esteve sobraran jaquetes al centre del dia. L'anticicló farà que reaparegui la inversió tèrmica i, per tant, s'eixamplarà la distància entre la temperatura de primera hora i la del migdia. A les cotes altes del Pirineu és potser on més pujaran les temperatures els dies vinents.