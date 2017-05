Lluna plena acompanyada de Júpiter

Aquesta setmana arriba la lluna plena de maig. Durant el cap de setmana ja s'ha vist bastant completa, però s erà dimecres quan arribarà el pleniluni i el nostre satèl·lit es veurà totalment complet cap a tres quarts de dotze de la nit, però haurà sortit per l'est al voltant de dos quarts de nou. El vespre de dimecres, per tant, serà l'ideal per gaudir del fenomen. Com més a prop de mar més possibilitats de poder-la veure amb pocs núvols; a Ponent dimecres és probable que hi apareguin alguns ruixats.

Aquesta lluna plena i, sobretot, la de juny seran les més petites de l'any, ja que coincidiran amb l' apogeu, el punt en què la lluna s'allunya més de la Terra. L'òrbita de la Lluna al voltant de la Terra no és circular, i això fa que la distància entre el nostre satèl·lit i la Terra arribi a variar de l'ordre d'uns 45.000 quilòmetres en poc més de deu dies. El pròxim apogeu serà el vespre del dijous, una mica menys de dos dies després de la lluna plena. Al juny la diferència entre lluna plena i apogeu serà de només 14 hores.

Júpiter també serà un motiu per aixecar el cap els pròxims vespres; ara és visible clarament a ull nu, i durant els primers vespres de la setmana es podrà localitzar molt a prop de la Lluna. Com més avanci la setmana més s'allunyarà del nostre satèl·lit. El cap de setmana la lluna també s'alinearà amb Saturn, però aquest serà una mica més difícil de contemplar a ull nu.