Maleta variada si marxeu per Europa

Per a alguns s'acosten unes vacances força llargues que sovint s'aprofiten per fer una escapada a alguna gran capital d'Europa. A set dies vista el bon temps està força garantit a Catalunya, però com pinta la situació en altres països? En general, a la majoria de grans ciutats del continent el cap de setmana també serà molt suau, però la setmana que ve començarà amb força més fred. Fem un repàs a la previsió en diferents capitals d'Europa i del món. Recordeu que a la pàgina sobre el temps de l'ARA podeu consultar el temps per a un grapat de ciutats d'Europa i del món, i comparar les temperatures del vostre municipi amb les d'aquesta ciutat.

Londres

Després d'un cap de setmana que pinta molt suau, la setmana que ve començarà amb una baixada de fins a 10 graus que farà que els termòmetres s'acostin als 0 graus entre dimarts i dimecres que ve. Més enllà la previsió és menys fiable, però l'escenari més probable és el d'una Setmana Santa en conjunt molt més hivernal que primaveral. Hi ha poques opcions de pluja fins dimarts, i tampoc s'entreveu cap gran borrasca més endavant.

París

Durant el cap de setmana els termòmetres s'aniran enfilant, i diumenge i dilluns al migdia gairebé sobraran fins i tot els jerseis. Entre dimarts i dimecres la temperatura baixarà en picat i l'ambient serà molt més hivernal. Hi ha molta incertesa sobre el temps a partir de dijous. Dilluns i dijous passaran dos fronts, però hi ha poques opcions que plogui de forma destacable com a mínim fins dimecres.

Berlín

Com passarà a bona part d'Europa, diumenge i dilluns es dispararà la temperatura, però a partir de dimarts hi haurà un retorn clar a l'hivern, amb mínimes al voltant dels 0 graus, màximes de menys de 10 i vent que augmentarà la sensació de fred. Les pluges irregulars podrien arribar a partir de dimecres, però difícilment abans.

Roma

Poques complicacions. El sol ha de predominar la majoria de dies, i és molt poc probable que plogui com a mínim divendres o dissabte que ve. Matins una mica més freds que a Barcelona, migdies més càlids.

Praga

Plourà aquest divendres, i el temps tornarà a ser molt insegur dimarts, i també entre dijous i divendres. Entremig la temperatura es dispararà, com a la resta de capitals del centre i nord d'Europa. Màximes de fins a 20 graus entre diumenge i dilluns, baixada de fins a 10 graus al centre de la setmana.

Lisboa

La setmana començarà amb calor i màximes molt a prop dels 25 graus. A mesura que passin els dies la temperatura s'anirà moderant i s'assemblarà més a la d'aquests dies a Barcelona. El cap de setmana farà sol i la primera part de la setmana que ve hi haurà més intervals de núvols però ben poques pluges.

Nova York

Com sol ser habitual a la costa est dels Estats Units, els canvis de temps dins d'una mateixa setmana seran bruscos. El cap de setmana farà fred d'hivern, amb temperatures d'entre 5 i 10 graus durant moltes hores del dia, però al centre de la setmana que ve hi haurà migdies càlids, amb màximes de fins a 20 graus. A partir de dimecres el temps serà més variable i augmentarà el risc de pluja, però fins llavors més sol que núvols.