Matí de glaçades excepcionalment tardanes

Aquest divendres ha començat amb força temperatures sota zero, un fet clarament inusual a tocar del mes de maig. D'entre els valors més baixos d'aquest matí destaquen:



Boí (cota 2.500), -13º

La Tossa d'Alp (cota 2.500), -12º

Espot (cota 2.500), -12º

Núria, -7º

La Molina, -7º

Puigcerdà, -5º

Gisclareny, -5º

Guardiola de Berguedà, -3º

Artesa de Segre, -3º

Sort, -2º

Olot, -2º

Girona, -2º

Tremp, -2º

Cervera, -2º

Vielha, -2º

Les Borges Blanques, -1º

Caldes de Montbui, -1º

Vic, -1º

Mollerussa, -1º

Tàrrega, 0º

Lleida, 1º

Se sol dir que la primavera és un temps molt variable, i que el canvi d'aquests dies entra dins d'aquests paràmetres, però el cert és que algunes de les temperatures d'avui són excepcionals.

La glaçada d'aquest matí a l' aeroport de Girona (-0,4º), suposa el valor sota zero més tardà des que es van començar a recollir dades a l'aeroport, el 1973. Fins ara el valor negatiu més entrat en l'any datava del 22 d'abril del 2001. A Lleida només hi ha dos precedents d'una temperatura tan baixa tan avançada la primavera, amb dades des de 1959 només el 27 d'abril i el 6 de maig de 1991 es va arribar a un grau com s'ha arribat avui. Un altre exemple: l' aeroport de Reus, avui la mínima en aquest indret del Baix Camp ha baixat fins als 3,7º, amb dades des de 1953 hi ha molt pocs precedents de temperatures tan baixes tan avançat l'abril. El 21 i el 22 d'abril del 1991 es va arribar fins a 2,7º i 2º respectivament, i fa quatre anys just abans de Sant Jordi també va fer un fred similar. Però l'única mínima més baixa tan avançat el calendari són els 3,6º del 15 de maig del 1966.

Si tenim en compte que en general el clima de fa algunes dècades era més fred que l'actual, l'estranyesa de les temperatures tan baixes d'aquest matí es fa encara més evident.