Matí insegur en un dimecres més de març que d'abril

Matí amb molts núvols i fins i tot alguns plugims en àmbits com el Vallès, el Maresme o el Bages. Avui a la majoria de comarques no hi plourà, però en diversos punts del Prelitoral el matí serà insegur i amb la possibilitat d'algunes gotes, a la tarda els xàfecs aïllats afectaran més aviat punts del Prepirineu.

Els núvols seran més espessos al matí que a la tarda, i amb el pas de les hores les clarianes aniran guanyant espai. Avui serà un dia força més fred que els anteriors, la jornada ja ha començat amb 3 o 4 graus menys que ahir en alguns sectors de la costa i del Prelitoral central, però serà sobretot al sud i a Ponent on la baixada serà més marcada de cara al migdia. A l'oest i al sud avui la temperatura s'enfilarà entre 5 i 10 graus menys que ahir.

Els dies vinents, tot i la presència més significativa de clarianes, ens mantindrem amb aquest ambient més típic de març que d'abril, els pròxims matins seran més freds, i tant demà com divendres les màximes al migdia rondaran entre els 15 i 20 graus en general. Els matins amb més glaçades seran probablement els de divendres i dissabte. De cara a aquest moment cal esperar temperatures sota zero al Pirineu, en punts de la Catalunya Central i de forma més esporàdica probablement arribarà a glaçar també a Ponent.

Els dies estaran predominats pel sol, i res fa pensar que el cel torni a ser amenaçador fins la setmana que ve. Per Sant Jordi predominarà el sol, potser en tot cas amb algunes pinzellades de núvols prims. La temperatura pujarà clarament durant el cap de setmana, de manera que diumenge al migdia l'ambient ja tornarà a ser càlid, amb màximes d'entre 19 i 24 graus.

D'aquestes últimes hores també cal destacar el vent d'entre tramuntana i gregal que aquesta nit s'ha deixat sentir amb cops de més de 50 km/h en punts de l'Empordà, de la Selva, del Maresme i també a Menorca. Durant el dia no bufarà amb més ganes que a la nit, però continuarà augmentant la sensació de fred en aquests sectors. Atents a la situació marítima, en molts casos l'altura de les onades rondarà entre 1 i 2 metres durant aquest dimecres.