Més canvis de temps: de la nevada a les pluges

Les precipitacions continuen apareixent aquest matí en diferents comarques de Girona i de Barcelona. Avui serà un dia insegur, sobretot a la costa i al prelitoral, però el paraigua anirà fent cada cop menys falta com més passin les hores. La neu continuarà caient aquest matí a la Catalunya Central a partir dels 300/400 metres, però de manera molt més tímida que ahir. Les clarianes seran escasses però tot i així les temperatures pujaran respecte dels valors d'ahir. Al migdia, els termòmetres marcaran un parell o tres de graus més que ahir, amb l'excepció de comarques com el Berguedà, el Ripollès o la Garrotxa, on la neu acumulada d'ahir farà que l'ambient es mantingui molt fred.

Es va acostant per l'oest un altre canvi de temps que ens portarà més precipitacions de cara a demà. Al matí ja plourà en moltes comarques de l'oest i amb el pas de les hores les precipitacions s'aniran fent cada cop més extenses. Poc o molt demà plourà a totes les comarques, i tant en alguns punts de la costa i del prelitoral com en sectors del Pirineu és probable que s'hi superin els 20 l/m2.

La borrasca no marxarà de seguida. Dissabte al matí encara hi haurà ruixats més intermitents en moltes comarques de l'est i al Pirineu Oriental, on la nevada per sobre dels 1.500 metres hi podrà ser abundant, amb gruixos probablement de més de 20 centímetres. Amb el pas de les hores s'aniran obrint clarianes, i diumenge serà un dia més tranquil, no especialment assolellat, però sí sense pluges. Només al Pirineu Occidental podrien aparèixer precipitacions febles a la tarda.

Tot aquest canvi de temps allunyarà el fred més intens. Tot i que el sol no tingui el seu millor cap de setmana, les temperatures pujaran entre dos i quatre graus, sobretot diumenge. Continuarà l'ambient clarament d'hivern però sense valors tan baixos com els dels últims dies. La tramuntana i el mestral bufaran amb cops moderats dissabte, tant a l'Empordà com a l'Ebre.

