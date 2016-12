La méteo en 1 minut: ambient molt més d'hivern pel canvi d'any

Hem encetat jornada amb algunes glaçades febles, tant en zones enclotades interiors com al Pirineu. Entre les temperatures més baixes d'aquest matí a primera hora destaquen:

Das, -6º

El pont de Suert, -4º

Vilanova de Meià, -3º

La Pobla de Segur, -3º

Sort, -2º

Ulldemolins, -2º

Guardiola de Berguedà, -2º

La Panadella, -2º

Artés, -2º

La Vall d'en Bas, -2º

Girona, -1º

Vic, -1º

Cardona, -1º

Blancafort, -1º

Aquest migdia l'ambient serà bastant similar al d'ahir, amb moltes màximes al voltant o per sobre dels 15 graus, sobretot a la costa i al prelitoral. A partir de demà, però, augmentarà la sensació de fred, demà hi haurà màximes un parell de graus més baixes en molts indrets, i el cap de setmana els termòmetres marcaran valors fins a 5 graus més baixos que avui al Pirineu, Prepirineu i en moltes comarques de Girona i de la Catalunya Central. El canvi es notarà sobretot en els valors del migdia, i no tant de nit i a primera hora.

Aquest ambient més hivernal serà el canvi més important de temps dels dies vinents, ja que en general el sol continuarà predominant. Avui i demà hi haurà també bandes de núvols prims que enterboliran el cel, però que no portaran canvis destacables. D'avui també cal destacar el vent d'entre tramuntana i gregal, que es deixarà sentir moderat a l' Empordà i a les Balears, sobretot a la tarda. Res fa pensar que la boira s'hagi d'aixecar a Ponent com a mínim fins que encetem l'any, de manera que l'ambient molt fred i humit persistirà a la vall de l'Ebre.

El pròxim canvi de temps en aquest sentit podria arribar dilluns o dimarts de la setmana que ve, un canvi encara poc clar que podria portar algunes nevades al Pirineu Occidental i alguns xàfecs puntuals a la resta. Caldrà seguir els dies vinents si finalment aquesta borrasca serà prou activa per generar tot això.