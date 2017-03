Més fred i algunes pluges en la primera setmana de primavera

Aquest matí l'ambient és molt similar al dels dies anteriors, el fred continua absent i aquest migdia les màximes s'acostaran novament als 20 graus en molts casos. El sol predominarà, només al Pirineu i en altres comarques de l'extrem nord s'hi passejaran alguns intervals de núvols poc importants.

Aquesta setmana, però, s'acabarà la monotonia en el temps. El pas de diversos sistemes frontals farà augmentar els núvols i deixarà alguns ruixats puntuals durant els dies vinents. Estem pendents a més a més d'una potent borrasca que entre divendres i dissabte podria provocar pluges abundants, i una situació de fort vent i mala mar. Tot això passaria sobretot dissabte, encara és aviat per saber fins a quin punt es complicarà el temps, però és probable que poc o molt les pluges arribin arreu en l'inici del cap de setmana.

Abans hi haurà altres fronts, demà a la tarda hi haurà pluges i nevades al Pirineu, i alguns ruixats puntuals podrien afectar també diverses comarques de Girona o punts de la Costa Daurada. Dimecres a la tarda un altre front farà que el temps sigui molt insegur, en aquest cas sobretot al sud de Catalunya. Els pròxims dies seran més variables i mig ennuvolats.

A poc a poc aquests canvis aniran fent que l'ambient al migdia sigui una mica més fred, fins dijous el canvi no serà especialment notori, però caldrà segui d'a prop el canvi de temps de divendres i dissabte, perquè alguns models fan pensar que la baixada de les temperatures diürnes podria ser d'entre 3 i 8 graus en molts casos. Per segon cop aquest mes de març els mapes del temps pinten un retorn a l'hivern. Amb els mapes d'avui aquesta baixada sembla més segura que la que es preveia fa set dies, però depenent de com evolucionin els pronòstics tornarem a l'hivern o simplement refrescarà. Caldrà seguir-ho.