Gairebé una trentena de morts a causa de l'onada de fred que afecta Europa

Aquesta matinada - i possiblement a causa de la presència de gel a la calçada -, un autocar que es dirigia de Portugal cap a Suïssa ha sortit de la via a la localitat de Charolle, a l' est de França. L'accident ha implicat la mort de quatre dels ocupants de l'autocar i vint-i-vuit ferits.

L'onada de fred siberiana que fa dies que afecta l'est d'Europa ja ha causat de moment, a banda de les quatre persones de l'accident de França, vint-i-quatre víctimes mortals a Rússia, Bulgària, Polònia la República Txeca i Itàlia.

Icy shore of Lake Balaton, Hungary yestrday evening! Photo: Kacs Dávid for pic.twitter.com/oGzYyBCgtm — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 8 de gener de 2017

Són, però, moltes les incidències causades per les baixes temperatures en aquest àmbit. A Istanbul la gran nevada de les darreres hores ha obligat que s'hagin hagut de cancel·lar un centenar de vols al principal aeroport del país. També ha quedat afectat el trànsit marítim per l'estret de Bòsfor.

En el cas d' Itàlia cal destacar que, a banda de les baixes temperatures, la neu ha afectat sobretot el sud del país, en alguns sectors amb gruixos impressionants. La nevada ha causat molts problemes a causa del tall de carreteres, i el transport marítim amb les illes italianes ha estat suspès. Aeroports com el de Bari o Brindisi també s'han vist obligats a tancar de forma temporal.

El perquè de les baixes temperatures

Una massa d'aire àrtic s'ha anat estenent els darrers dies per Europa, de nord cap a sud, i en arribar a l'Adriàtic i el Mediterrani, amb l'aportació d'aire més humit, ha acabat implicant precipitacions en forma de neu a cotes realment baixes. A tocar del mar en sectors d'Itàlia o a Grècia a tall d'exemple.

L'onada de fred, possiblement una de les més extenses i intenses dels darrers anys, ha afavorit registres extremadament baixos pel que fa a les temperatures. Les temperatures més extremes s'han anat traslladant cap a l'est i el sud. A l'aeroport de Munic, per exemple, el dia de Reis al vespre el termòmetre fregava els -20ºC, avui la mínima hi ha estat 'força més suportable'. No ha estat però el cas d'altres ciutats de l'est del continent: aquesta matinada s'han enregistrat mínimes de -25ºC a Sarajevo o Minsk, -23ºC a Cracòvia, -21ºC a Budapest, -13ºC a Sofía o 0ºC a Atenes.

Per bé que el fred intens continuarà afectant el continent al llarg dels pròxims dies, les temperatures tendiran a anar-se recuperant a poc a poc a l'est d'Europa.