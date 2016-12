Nadal i Sant Esteve amb migdies molt suaus

Una manta extensa de boira ja tapa bona part de la vall de l'Ebre, on probablement s'hi passarà bona part de les festes de Nadal. A causa precisament de la boira aquest matí ha fet menys fred que ahir a Ponent, i el pas d'alguns núvols prims també ha fet que hi hagués menys temperatures sota zero al Pirineu. Per contra el dia ha començat amb més fred que ahir a la Costa Daurada. D'entre les mínimes més baixes d'avui destaquen:

Das, -5º

Puigcerdà, -2º

Sort, -2º

Vic, -1º

Sant Salvador de Guardiola, -1º

Sant Pau de Segúries, -1º

Prades, -1º

Avui continuaran apareixent intervals de núvols al nord del Pirineu, però en general el temps estarà marcat pel sol i per un migdia tan agradable com el d'ahir. Durant el cap de setmana llarg de Nadal i Sant Esteve no hi haurà canvis importants, només bandes de núvols enterboliran el cel entre diumenge i dilluns.

A Ponent la boira s'hi quedarà ben encaixonada, de manera que hi cal esperar un Nadal molt fred, novament amb migdies de 4 o 5 graus com a molt. Difícilment els canvis que arribaran la setmana que ve esvairan la boira, de manera que fins a final d'any aquest podria ser el patró de temps a la Depressió Central.

A la costa sí que hi ha l'esperança d'alguns canvis entre dimecres i dijous, un corrent de vents de gregal podria tornar a aportar núvols i fins i tot algunes gotes al litoral. De totes maneres per ara on sembla més clar que hi pugui ploure abans d'acabar l'any és al País Valencià, sobretot al sud, a Catalunya les Terres de l'Ebre són la zona amb més possibilitats de veure algunes gotes entre dimecres i dijous.

Les temperatures variaran poc els dies vinents, les nits i els matins seran una mica més freds i humits, però al migdia l'ambient serà molt suau. Per Nadal i Sant Esteve les temperatures pujaran encara una mica més, però aquest canvi només es notarà de forma clara a les cotes altes del Pirineu.