Ni rastre de pluges i nevades fins a la primavera

Matí una mica més fred que el d'ahir, sobretot a les comarques que de la costa i del prelitoral. En ciutats com Girona, Vic i Olot s'ha baixat dels 2 graus a primera hora, i també aquest migdia el termòmetre marcarà valors una mica més baixos que ahir. Tot i això, el fet que avui ja no faci vent pot fer que en punts de la costa la sensació de fred disminueixi respecte ahir. En general les màximes avui rondaran entre els 15 i els 20 graus.

No hi haurà grans canvis de temperatura els dies vinents, la manca de vent pot fer que els matins cada cop siguin una mica més freds en valls i zones enclotades interiors, però al migdia l'ambient seguirà sent gairebé primaveral.

Tampoc en l'estat del cel hi haurà canvis importants els dies vinents, el sol continuarà predominant tant demà, com divendres i el cap de setmana. Els primers canvis s'entreveuen entre dilluns i dimarts, amb el pas d'un front que podria deixar algunes nevades al Pirineu i ru ixats en comarques del nord. Tot això ja serà a la primavera, ja que la nova estació començarà oficialment el dilluns a dos quarts de dotze del matí.

És probable que la manca de ventilació faci augmentar la contaminació els dies vinents, sobretot a l'à rea metropolitana de Barcelona. Després d'uns quants dies en què el vent ha anat mantenint a ratlla els nivells de pol·lució, probablement demà i divendres la qualitat de l'aire empitjorarà.