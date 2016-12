Nit de Cap d'Any freda i amb molta boira

El darrer dia del 2016 s'ha llevat amb ben poques novetats. La boira –tossuda– continua inamovible a l'Ebre i a Ponent, i de forma puntual en altres sectors interiors o a la plana de Vic, i es mantenen també alguns núvols baixos trencats en punts del litoral.

La nit ha estat freda i les temperatures més baixes s'han tornat a enregistrar al fons de les valls del Pirineu i del Prepirineu: al pla d'Esterri i a Das el termòmetre ha davallat fins a –10 ºC, a Sort fins a –8, a Puigcerdà fins a –7 i a Tremp fins a –6.

La jornada evolucionarà amb predomini del clar a la majoria de sectors no afectats per la boira i, aquest matí, es mantindran també els núvols baixos esqueixats en trams del litoral, sobretot al sud de la costa central, al País Valencià i a les Illes. A la tarda tendiran a anar de baixa tot i que no desapareixeran del tot.

La nit de Cap d'Any es preveu plenament hivernal i amb molta boira, en molts casos gebradora, a les comarques de l'interior. Les temperatures recularan lleugerament respecte d'aquesta nit i les glaçades tornaran a abraçar sectors del prelitoral.

540x306 Temperatures mínimes previstes per la nit de Cap d'Any / ARA.CAT (GFS) Temperatures mínimes previstes per la nit de Cap d'Any / ARA.CAT (GFS)

El primer dia del 2017 de moment no ens aportarà novetats destacables. Es mantindran les capes de núvols costaners en sectors de l'Ebre i el cel clar a les comarques no afectades per la boira. El vent de garbí, que s'enfortirà a la Costa Brava, podria arribar a aixecar o reduir una mica més la boira que els darrers dies, tot i que difícilment s'arribarà a esvair.

El canvi de temps que s'entreveia ara fa uns dies entre dilluns i dimecres afectarà l'oest peninsular i passarà finalment de puntetes per Catalunya. L'aproximació del front, però, afavorirà que dilluns i dimarts siguin dies de cel més variable i que puguin arribar a caure gotes o algun plugim a l'oest i al Pirineu occidental.

540x306 Probabilitat que plogui una mica (>0,5 litres) dimarts / ARA.CAT (GFS) Probabilitat que plogui una mica (>0,5 litres) dimarts / ARA.CAT (GFS)

Dimecres i dijous s'enfortirà la tramuntana i també entrarà el mestral a la vall de l'Ebre, un fet que podria afavorir –finalment– que es dissipés la boira i es veiés el sol a Ponent.

Les temperatures tendiran a pujar de forma transitòria entre dimarts i divendres. Els Reis sembla que ens portaran altra vegada valors més hivernals.