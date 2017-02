Núvols i pluges intermitents marcaran el cap de setmana

El fred ha marcat les primeres hores d'aquest dijous. En moltes comarques interiors i del Pirineu el termòmetre ha baixat sota zero; aquestes són algunes de les temperatures mínimes més destacables:

El Pont de Suert, -4º

Puigcerdà, -4º

Cardona, -4º

Sant Pau de Segúries, -4º

Olot, -3º

Girona, -3º

Vic, -3º

Tremp, -3º

Guardiola de Berguedà, -3º

La Seu d'Urgell, -2º

La Granadella, -2º

Òdena, -2º

Cervera, -1º

Al migdia, tot i el sol, l'ambient també serà fred per a l'època, amb màximes que en general no passaran dels 12 o 13 graus. Els dies vinents les temperatures nocturnes i de primera hora pujaran clarament, però els migdies continuaran sent freds. Les mínimes s'enfilaran entre 3 i 8 graus, mentre que les màximes gairebé no es mouran.

Aquest dijous el sol predominarà a tot arreu, però divendres els núvols tornaran a augmentar ja des de primera hora i serà un dia molt més enterbolit. De cara a dissabte i diumenge els núvols es faran més espessos.

Ens espera un cap de setmana de temps insegur. Durant la tarda i vespre de dissabte apareixeran plugims a la majoria de comarques, en general pluges febles que no deixaran més d'1 o 2 l/m2, tot i que a les Terres de l'Ebre i al País Valencià se n'hi podrien acumular més de 10.

Bona part de diumenge el temps serà insegur però amb poques estones de pluja, i serà sobretot a última hora de diumenge i de cara a dilluns quan les precipitacions tornaran a guanyar protagonisme, sobretot a la costa i al prelitoral. Els dies vinents la cota de neu es mourà entre els 1.300 i els 1.700 metres en general.

El pas d'aquestes pertorbacions anirà acompanyat de vents de mar cap a terra, vent més moderat que no pas fort però que provocarà força alteració marítima. No ens espera un temporal com el de fa dues setmanes, però les onades tornaran a superar els 1,5 o 2 metres en diferents trams de la costa, especialment a la Costa Brava.