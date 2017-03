Núvols i plugims per encetar una setmana amb molt de sol

Tot i que avui a primera hora feia menys que fred ahir, el pas d'un front que farà que aquest migdia la temperatura sigui un punt més baixa que ahir, la diferència es notarà sobretot a Ponent, a la Catalunya Central i al Pirineu i Prepirineu. El front a més a més deixarà plugims o pluges poc abundants en moltes comarques durant el matí, precipitacions minses que només en punts elevats de la Catalunya Central i al Pirineu i Prepirineu arribaran a ser destacables. En general núvols i clarianes s'aniran combinant aquest dilluns.

Bona part de la setmana el temps serà molt estable i assolellat. Demà, dimecres i dijous les clarianes predominaran i el cel es mantindrà gairebé sense núvols. La temperatura tendirà a pujar clarament respecte els valors d'avui. A la costa aquesta pujada serà d'un parell o tres de graus, però com més a l'interior més es notarà el canvi. A Ponent i al Pirineu Occidental entre avui i dimecres els termòmetres s'enfilaran més de 5 graus.

A llarg termini caldrà estar pendents d'un n ou canvi que els mapes del temps insinuen ja de cara al cap de setmana que ve. Al voltant de dissabte podríem tenir el pas d'una nova borrasca que deixi ruixats en punts de muntanya i també en moltes altres comarques del nord i de l'est. Encara hi ha força incertesa sobre aquest canvi, però com a mínim és probable que entre divendres i diumenge el temps sigui més variable i insegur en molts indrets.

Aquest canvi de temps faria recular els termòmetres, però tot i així, el més probable és que les temperatures d'aquest dilluns siguin les més baixes de tota la setmana.