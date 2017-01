Les imatges del dur temporal marítim d'aquest cap de setmana

La situació marítima ja no tendirà a empitjorar més, per bé que al llarg de les pròximes hores el tràngol encara serà molt destacable, amb onades que podran continuar superant els 4 m d'alçària, segons avisa el Servei Meteorològic de Catalunya.

Les boies de Ports de l'Estat han enregistrat onades de fins a 6,21 m d'alçària significant al cap de Begur, amb un pic màxim aquí de 10,78 m a les 3.00 h. La boia del port de Barcelona ha anotat onades d'alçària significant de fins a 4,97 m –amb un pic màxim de 7,92 m pels volts de la mitjanit–, i la de Tarragona, onades d'alçària significant de fins a 3,52 m, amb un pic màxim de 5,39 m.

Protecció Civil recorda que continua l'alerta pels efectes del temporal marítim i el fort vent i, en aquest sentit, manté activada l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) a causa del temporal marítim amb fort onatge, i l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per les fortes ventades.

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya, d'ençà que va començar el temporal i fins avui al migdia, ha atès 279 trucades per incidències relacionades amb el vent i l'onatge. La majoria de trucades han estat per alertar d'obstacles a la via, mobiliari urbà afectat pel vent, arbres i branques caiguts, així com petites inundacions arran de costa en passos subterranis i plantes baixes.

Protecció Civil demana extremar la prudència al front marítim a causa del fort onatge. Recorda que cal vigilar molt a les zones portuàries, als espigons i a les activitats que es facin a prop de la costa. Destaca que s'han de respectar els tancaments dels accessos al litoral que es facin amb caràcter preventiu per seguretat. Afegeix que convé extremar la precaució i no anar a fer fotografies o a mirar com trenquen les onades, ja que poden arrossegar la gent mar endins.

Finalment, pel que fa al vent, Protecció Civil de la Generalitat recomana especial prudència en la mobilitat a peu i en vehicle i també en la pràctica d'activitats a l'aire lliure a les zones afectades pel fort vent.