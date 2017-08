Petit canvi de temps demà a última hora

La nit ja s'ha allargat més d'una hora i mitja des del solstici, però tot i així les temperatures mínimes continuen situant-se per sobre dels 20 graus en molts punts de la costa. Avui la més alta ha estat , com gairebé sempre, la del centre de Barcelona: 23,4º. Al migdia la calor serà tant o més intensa que ahir, a l'interior i al Pirineu les màximes s'enfilaran 1 o 2 graus més que aquest dilluns, a la costa el canvi no es notarà gaire.

Avui farà sol en general, a la tarda hi haurà més nuvolades en punts de muntanya que ahir, però els xàfecs que puguin aparèixer al Pirineu occidental i al voltant dels Ports seran molt aïllats. Aquest matí la situació marítima serà tranquil·la, però a la tarda el vent de sud es deixarà sentir moderat, sobretot a la Costa Brava on els cops de vent fins i tot superaran els 30 km/h. Probablement això obligarà a posar algunes banderes grogues en les platges més obertes.

Un dels canvis de temps de la setmana l'esperem entre demà a la nit i dijous a primera hora, moment en què s'escaparan alguns ruixats en punts de Ponent o fins i tot en sectors de la costa i del prelitoral. En general seran només gotellades o xàfecs puntuals, però cal tenir en compte que demà a la nit el temps serà més insegur que els últims dies.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres

Arribarem al cap de setmana sense grans canvis en el temps, però dissabte i diumenge hi haurà més nuvolades i algunes estones de més de cel mig ennuvolat. Entre diumenge i dilluns hi haurà probablement el canvi de temps més important de la setmana, una tongada de ruixats que podria ser força extensa i que farà entrar aire més fresc.

És bastant probable que la setmana que ve sigui més fresca que aquesta, i tot fa pensar que el canvi de masses d'aire coincidirà amb el canvi de setmana. Fins llavors la calor es mantindrà tan intensa com avui, durant la resta de la setmana el termòmetre només baixarà tímidament a Ponent i al Pirineu. Els pròxims dies el termòmetre continuarà fregant els 35º a l'interior, i la sensació tèrmica serà similar a aquest valor a prop de mar.