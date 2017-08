Pic de calor forta abans d'un cap de setmana amb entre 3 i 5 graus menys

Aquest divendres ha començat amb temperatures si fa o no fa tan altes com les d'ahir. No hi ha hagut valors mínims de més de 25 graus com va passar fa dues matinades, però la nit ha sigut molt xafogosa a prop de mar. Aquest migdia farà tanta o més calor que ahir, i les màximes pujaran sobretot a les comarques interiors de Girona, on avui s'arribarà fins als 35 graus en alguns casos. El Meteocat té actiu un avís per calor extrema de grau més baix a les comarques de Girona, al Vallès i al Segrià.

Bona part del dia serà assolellat, però avançada la tarda els ruixats aniran apareixent per diferents sectors del Pirineu, Prepirineu i de la Catalunya Central. Res fa pensar en tempestes especialment fortes, però alguns xàfecs deixaran fàcilment més de 5 l/m2. No són descartables ruixats sobtats també al Camp de Tarragona i sobretot en punts de la serra de Montsant i de les muntanyes de Prades.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà quedaran molts núvols al Pirineu i en diverses comarques de Girona i de Barcelona. No hi haurà pluges extenses ni fortes, però els ruixats aniran apareixent de manera intermitent en comarques com el Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya. Diumenge el sol predominarà bastant més, tot i que poden quedar intervals de núvols al voltant del Montseny i en comarques com el Maresme i la Selva.

L'entrada d'una massa d'aire més fresc i els núvols faran que demà la calor tingui poc a veure amb la d'avui. En general aquest dissabte al migdia hi haurà de 3 a 5 graus menys que avui, però en algunes comarques interiors de Girona la diferència arribarà a ser de fins a 10 graus. L'ambient fresc, però, no s'instal·larà: diumenge començarà a pujar novament el termòmetre i al voltant de dimarts que ve cal esperar tanta calor com ahir o avui.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i demà Diferència de temperatura prevista entre avui i demà

A llarg termini hi ha poques opcions d'una tongada de xàfecs que afecti moltes comarques. A partir de dimarts segurament reapareixeran alguns xàfecs de tarda en punts de muntanya, però en molts indrets, amb els mapes d'avui, les possibilitats que plogui en algun moment de la setmana que ve són força baixes.