Pluges abundants i ambient més fred abans del cap de setmana

Els núvols han fet que aquesta nit hagi estat menys freda que les anteriors en molts punts de les comarques de Girona, mentre en general el dia ha començat amb temperatures una mica més baixes que les d'ahir. Al migdia la temperatura tendirà a baixar a l'oest, en canvi a prop de Barcelona la màxima serà una mica més alta que ahir. Avui serà un dia mig ennuvolat a la majoria d'indrets, al matí es podrien escapar algunes gotes al nord-est, però el risc més alt de ruixats es concentrarà a Ponent i en algunes comarques del sud de cara a la tarda i vespre. Pluges poc abundants i de poca estona.

Demà no canviaran gaire les coses, nou dia mig ennuvolat i insegur, al matí nevarà al Pirineu Occidental, amb una cota de neu que rondarà al voltant dels 1000 metres. La baixada de la temperatura serà més clara i més general, caldrà abrigar-se una mica més que avui.

Divendres arribarà la gran borrasca de la setmana, els mapes del temps d'avui continuen fent pensar que les pluges que deixarà seran abundants en moltes comarques de Girona i de Barcelona, precipitacions de més de 20 l/m2 en molts indrets, i de més de 50 al Pirineu Oriental i en alguns altres punts elevats. Les pluges es concentraran entre la tarda i nit, i aniran acompanyades de vent moderat i mala mar, especialment a la Costa Brava. La cota de neu podria arribar a ser inferior als 1000 metres als Ports i al Pirineu Occidental, però en canvi en sectors del Ripollès s'aproximarà als 2000.

Bona part de dissabte no plourà, tot i que el temps es mantindrà insegur al Pirineu Occidental i també a Ponent i a l'Ebre, on a la tarda hi cauran xàfecs sobtats i de poca estona. Dissabte a la nit i també diumenge a primera hora el temps serà insegur, mig ennuvolat i amb possibilitat d'algunes gotes, però a gran part de Catalunya la majoria d'hores del cap de setmana no hi plourà.

La borrasca farà que divendres l'ambient sigui més hivernal, però la baixada de temperatura dels dies vinents es notarà bastant més a les comarques de l'oest que a la costa. Al Pirineu Occidental serà un retorn a l'hivern molt evident. El descens de temperatura entre avui i divendres serà de més de 5 graus en molts indrets.

540x306 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 20 l/m2 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 20 l/m2