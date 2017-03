Pluges, nevades i un retorn a l'hivern al final del cap de setmana

Hem encetat jornada amb cel net de núvols i sense bancs de boira a la costa. Avui es repetiran les temperatures gairebé d'estiu que es van produir ahir a moltes comarques, i també com ahir l'ambient més fred és el que hi haurà en punts de la costa, on la boira tornarà a fer acte de presència de forma local. Més enllà de la mala visibilitat, prop de mar avui serà un dia sense núvols.

Bona part del cap de setmana passarà sense complicacions destacables, i aquest dissabte el sol predominarà, tot i que els núvols prims l'enterboleixin en molts moments. Diumenge començarà sense núvols, però a la tarda el pas d'un front provocarà nevades al Pirineu, i amb el pas de les hores les precipitacions s'estendran a més comarques de la Catalunya Central i també de la costa i del Prelitoral. En comarques com la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa els ruixats hi podrien ser intensos i abundants, amb una cota de neu que rondarà entre els 1.000 i els 1.500 metres.

Les pluges continuaran dilluns de forma bastant general. On més plourà dilluns és a la costa i al Prelitoral centrals, on s'hi esperen també acumulacions destacables que puguin superar els 10 i fins i tot els 20 l/m2 en algun cas. També a Mallorca les pluges hi seran destacables. A partir d'aquí la incertesa augmenta, als mapes del temps, però és possible que en altres moments de la setmana que ve hi hagi més tongades de pluja.

El canvi de temps ens portarà un retorn a l'ambient d'hivern, els núvols evitaran que la temperatura baixi gaire de nit, però comparant les temperatures que hi haurà aquest migdia amb les que s'esperen dilluns la diferència s'acosta als 10 graus en molts casos, i sobrepassa els 15 a les cotes altes del Pirineu. Torna l'hivern.

També el vent i la mala mar podrien tornar a ser protagonistes la setmana que ve. Diumenge el mestral i la tramuntana bufaran amb cops moderats al Pirineu, a l' Empordà i a l' Ebre, sobretot a la tarda. Els últims mapes del temps fan pensar que dilluns el vent girarà a gregal i es deixarà sentir amb cops de fins a 70 o 80 km/h a la costa, un fet que provocaria una nova situació de molt mala mar en l'inici de la setmana que ve. Caldrà seguir aquesta última previsió, que podria experimentar força canvis encara durant el cap de setmana.

540x306 Precipitacions previstes de cara a diumenge Precipitacions previstes de cara a diumenge