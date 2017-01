Pluges, neu, ventades i mala mar marcaran el cap de setmana

Aquesta matinada la temperatura no ha baixat tant com ahir, en general els termòmetres a primera hora marcaven dos o tres graus més, una diferència que ha arribat a ser de fins a 5 graus en alguns punts de la costa. El vent que ha començat a bufar a prop de mar i un augment dels núvols han fet pujar el termòmetre, però la sensació de fred en molts casos no és gaire diferent a la d'ahir.

Avui comença un canvi en el temps que farà que el fred deixi de tenir el protagonisme principal, i en canvi entrin en joc les pluges, la neu i el vent. Amb el pas de les hores els núvols tendiran a augmentar a la costa i al prelitoral, i a última hora fins i tot de nit podrien començar a caure les primeres precipitacions a les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre. Demà serà un dia de pluges abundants a l'extrem sud de Catalunya i també a l' extrem nord-est, tant a les Terres de l'Ebre com en àmbits com l' Empordà, el Ripollès i la Catalunya del Nord demà les precipitacions hi podrien superar els 20 l/m2 amb una cota de neu que es mourà en general entre els 700 i els 1000 metres. No nevarà a cotes molt baixes, però en alguns indrets per sota dels 1000 el gruix podria ser considerable. També plourà de forma més intermitent i puntual en altres punts de la costa i del prelitoral.

Dissabte els núvols continuaran sent abundants, però les pluges apareixeran de forma molt més esporàdica, només a les Balears hi cal esperar precipitacions destacables. Entre diumenge i dilluns els mapes del temps dibuixen una s egona tongada de pluges i nevades més extensa i més abundant, les comarques de Girona i el Pirineu Oriental rebrien les precipitacions més abundants, amb acumulacions que podrien superar els 50 l/m2 en 24 hores. La cota de neu es mantindrà a ratlla, poc per sobre o poc per sota dels 1000 metres, cosa que ens diu que la nevada al Pirineu Oriental hi podria ser molt abundant, amb gruixos de fins a 50 centímetres a les cotes altes. Les pluges seran extenses, però en moltes comarques hi plourà més aviat poc i de forma intermitent.

El vent i la mala mar seran els altres protagonistes del cap de setmana, des d'avui fins diumenge el gregal en molts moments bufarà amb cops moderats de fins a 50 km/h, i entre dissabte a la tarda i diumenge al migdia les ratxes podrien arribar a superar els 70 km/h a la Selva, al Maresme i al Barcelonès. A les Balears el vent encara serà més fort, aquí algunes ratxes podrien fins i tot arribar als 100 km/h. Tot això provocarà un temporal marítim que anirà a més durant el cap de setmana, i que dissabte podria aixeca r onades de més de 4 metres en qualsevol punt de la costa catalana.