Calor quasi d'estiu els migdies d'aquest cap de setmana

Els més matiners haureu vist que el dissabte despertava amb molts núvols i, fins i tot, amb alguns xàfecs que han marxat per la Costa Brava, però en molts punts han passat de nit i matinada, ràpid i allà on més ha plogut amb prou feines s'han superat els 5 l/m2. És el cas de localitats pirinenques com Barruera, a la Vall de Boí, o la capital ceretana, Puigcerdà.

Uns xàfecs associats al sistema frontal que ens ha creuat aquestes últimes hores però que ja és història i que, per tant, ens garanteix un temps estable aquest inici del cap de setmana.

La notícia meteorològica d'avui serà el vent de ponent, un vent que serà el responsable de disparar les temperatures màximes, especialment a la costa. Fruit d'aquest vent i dels núvols que hem tingut durant la nit, aquest matí només al Pirineu i en d'altres sectors de muntanya del país s'ha baixat dels 10ºC. A molts punts de la costa central, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, per exemple, el dia començava amb valors de 16 a 18ºC a primera hora.

Com dèiem, més enllà de la força del vent que, a tot estirar, com ja ha passat, podria donar algun cop proper als 70 o 80 km/h a punts de muntanya del litoral, prelitoral i de la Catalunya Central, el que serà destacable seran les temperatures màximes de més de 25ºC que tindrem aquest migdia i tarda a molts punts de Catalunya, però especialment a la costa on, respecte aquests darrers dies, el mercuri pujarà de forma sobtada més de 5ºC.

La calor serà, doncs, protagonista aquestes properes hores amb un temps dominat pel sol a la majoria d'indrets. Els núvols que puguin créixer en general seran inofensius i només al voltant de la Garrotxa o el Ripollès podrien acabar deixant algun ruixat puntual durant la tarda, poca cosa.

També al País Valencià el vent de ponent, com sol ser habitual en aquestes situacions, farà disparar les temperatures per damunt dels 25ºC, sense descartar que algun indret pugui superar els 30ºC.

Demà diumenge, el sol compartirà el protagonisme altre cop amb el vent de ponent que encara podria bufar reescalfat, tot i que, en principi, menys que no pas avui.

L'inici de la propera setmana es preveu força tranquil, però ja sense la calor que s'espera per aquest cap de setmana. És aviat per confirmar-ho, però tot fa pensar que entre dimarts i dimecres podrien tornar a sovintejar alguns xàfecs amb un lleuger descens en les temperatures.