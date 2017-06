Poques opcions de pluja fins a la segona quinzena de juny

Aquest dijous ha començat amb temperatures clarament més altes que ahir a l'interior, però en canvi amb una mica més de fresca a la costa. Els núvols d'ahir han mantingut la temperatura a ratlla sobretot a prop de mar, però avui ja es notarà una pujada clara en els termòmetres sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona.

Els núvols baixos han tornat a ser presents aquest matí en diferents comarques de la costa i a la Catalunya Central, però avui s'esqueixaran amb molta més facilitat que ahir. Aquest dijous predominarà el sol i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que podrien arribar a deixar algun xàfec puntual al sector occidental de la serralada a última hora del dia.

La calor serà la gran protagonista dels dies vinents. Demà els termòmetres gairebé no es mouran, però dissabte i sobretot entre diumenge i dilluns la temperatura s'enfilarà de valent. A l'interior les màximes arribaran a superar els 35 graus, i a la costa la sensació de xafogor s'enfilarà per sobre dels 30. Calor de juliol que encara no és gaire clar si s'allargarà bona part de la setmana que ve o si es moderarà a partir de dimecres.

Demà també serà el dia més enterbolit dels que queden per acabar la setmana. Els núvols prims es faran presents en molts indrets i arribaran a ser espessos en alguns moments. Tot i això, només al Pirineu s'hi escaparan algunes gotes en diferents moments de la jornada, pluges sempre poc abundants.

El cap de setmana farà sol, i de fet els mapes del temps dibuixen poques opcions que arribi cap borrasca activa durant la setmana que ve. El més probable és que entrem en la segona quinzena de juny sense que cap més tongada de ruixats mínimament extensos. Sí que hi haurà xàfecs de tarda al Pirineu, però fins i tot aquí seran escassos. Dissabte no plourà enlloc, i serà en tot cas diumenge que les nuvolades descarregaran tempestes puntuals a la serralada durant la tarda.