La méteo en 1 minut: anticicló fins després de Sant Esteve

El fet que el vent hagi anat desapareixent i les clarianes ja predominin ha permès que aquesta nit la temperatura baixés bastant més que en dies anteriors. Avui el dia ha començat amb força temperatures sota zero al Pirineu i Prepirineu, i fins i tot a Lleida avui la mínima ha baixat fins a -1º, la temperatura més baixa des del febrer a la capital del Segrià. El fet que la temperatura hagi baixat sota zero avui a Ponent pot fer que les boires avui siguin gebradores en molts indrets. Entre les temperatures més baixes d'aquest matí destaquen els -5º del Pont de Suert, els -4º de Núria, els -3º de Sort o els -3º també de Puigcerdà.

En general aquest migdia l'ambient serà agradable, amb moltes màximes d'entre 12 i 17 graus. La boira podria ser persistent en alguns punts de l'interior, però més enllà d'això només al Pirineu i Prepirineu hi haurà alguns núvols a causa del pas d'un front, que com a molt deixarà algunes volves de neu al Pirineu Occidental al migdia, ben poca cosa. Aquesta nit encara hi ha hagut ruixats a les Balears, però a partir del mig matí els ruixats també s'acabaran a les illes.

Demà encara hi haurà núvols al nord del Pirineu, però en general el sol i la boira seran els grans protagonistes del temps del cap de setmana de Nadal. No hi haurà més canvis com a mínim fins dilluns, i en general les possibilitats que plogui abans no s'acabi el 2016 són també baixes.

Durant els pròxims dies s'eixamplarà la diferència entre la temperatura del matí i la del migdia. A primera hora l'ambient serà fred i humit, però al migdia sobraran les jaquetes. Per Nadal i Sant Esteve algunes màximes fins i tot s'acostaran als 20 graus al Prelitoral. On més pujaran les temperatures els dies vinents serà a cotes altes del Pirineu; per Nadal i Sant Esteve la temperatura podria arribar a enfilar-se fins als 10º a la cota 2.000.