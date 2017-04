Poques possibilitats de pluja durant la primera part de la Setmana Santa

Aquest matí encara descarreguen alguns ruixats a les Pitiüses, però els núvols s'aniran allunyant també de les Balears durant el matí. La jornada ha començat amb boira en alguns punts de la Catalunya Central, però en general el sol ja predomina i ho continuarà fent els dies vinents.

Ahir les pluges van ser molt irregulars. Fins i tot dins d'una comarca tan petita com el Pla d'Urgell les diferències entre pobles van ser marcades, mentre a Castellnou de Seana es va arribar als 17 l/m2, a Mollerussa no es va passar dels 3. Altres pluges destacables d'ahir són:

Els Hostalets de Pierola, 22 l/m2

Certascan (cota 2.400), 21

Albesa, 17

Sant Julià de Vilatorta, 17

Igualada, 15

Tàrrega, 14

Alguaire, 12

Sant Cugat del Vallès, 12

PN del Garraf, 11

Vallirana, 7

Sitges, 7

Sant Sadurní d'Anoia, 6

Vic, 5

Lleida, 5

Barcelona (Tibidabo), 4

Els núvols seran escassos a partir d'avui i durant uns quants dies, només en alguns punts del Pirineu hi haurà possibilitat de ruixats curts de tarda durant el cap de setmana. Avui els mapes del temps també han reduït incertesa en el pronòstic de cara a la primera part de la Setmana Santa: tot fa pensar que continuarà el temps molt estable i assolellat, i que només al Pirineu hi creixeran algunes nuvolades a partir del migdia. Poca cosa es pot dir de cara als dies festius de Setmana Santa encara, com és habitual les previsions no són clares a 10 dies vista.

Pel que fa la temperatura, l'escenari més probable de cara a la setmana que ve és que els termòmetres marquin valors més alts que els últims dies. La diferència podria ser de 3 o 4 graus fins i tot en alguns casos, de manera que no és cap disbarat pensar en màximes de 25 ºC i en més d'un migdia de màniga curta durant la Setmana Santa. A curt termini avui hi haurà entre 1 i 3 graus més que ahir en molts casos, però demà la temperatura recularà una mica a la costa, i el cap de setmana començarà també amb un ambient bastant fresc a prop de mar.

Durant bona part d'avui la tramuntana bufarà moderada en molts indrets de la Costa Brava, amb cops de vent màxims que superaran els 50 km/h, fins i tot per sota del Cap de Begur. El cap de setmana el vent serà molt menys protagonista i girarà a component sud.