Primers dies de febrer sense fred

Encetem jornada amb temperatures que en molts casos són més altes que ahir, tot i que a Ponent i al sud el termòmetre marca avui entre 1 i 3 graus menys que ahir, a la majoria de comarques la tendència ha estat a l'alça, sobretot a les comarques de Girona. El cas més clar és el de la capital del Gironès, on ahir a primera hora el termòmetre marcava -1º, i avui ha saltat fins als 7º.

Al migdia la sensació no serà gaire diferent a la d'ahir, però en alguns casos el termòmetre fins i tot pujarà una mica més que aquest dilluns. Demà continuarà la mateixa tendència, amb màximes de fins a 20 graus en alguns punts de les Terres de l'Ebre.

Avui la bandes de núvols prims enterboliran el cel gairebé arreu, però els núvols no seran gaire espessos. Demà hi haurà pocs canvis en el temps, però dijous arribarà un primer front més actiu, que a la tarda i vespre provocarà algunes pluges febles en diverses comarques, sobretot de la meitat oest.

Tant divendres com el cap de setmana seguiran arribant sistemes frontals, que si bé no deixaran mai grans pluges ni nevades, sí que mantindran el temps insegur. Amb els mapes d'avui el més probable és que els dos fronts més actius siguin els de dijous al vespre i dissabte al matí, però divendres i diumenge també hi haurà moments amb possibilitat d'algunes gotes. Núvols i clarianes s'intercalaran enmig d'aquesta processó de sistemes frontals.

Sens dubte un element a tenir en compte a partir de dijous serà el vent, un vent d'entre ponent i garbí que bufarà amb cops de més de 50 km/h en moltes comarques entre dijous i diumenge. A partir de dijous les temperatures aniran baixant a les comarques de l'oest, i sobretot al Pirineu Occidental, a la costa, en canvi, com a mínim fins diumenge l'ambient serà poc fred.