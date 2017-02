Ratxes de vent de fins a 145 km/h

El vent de mestral ha anat a més de forma evident al llarg de la tarda i s'ha fet notar a moltes comarques. Fins a aquest vespre les ratxes més importants s'han enregistrat a les comarques tarragonines, especialment a l'entorn del Camp de Tarragona i la serra de Prades, i també en punts del sud de Barcelona. Aquests són els cops màxims (km/h) a què s'ha arribat fins a les 20.00:

La Riba, 145

Farena, 138

Rojals, 135

L'Albiol, 130

Siurana, 118

Portbou, 118

El Vendrell, 111

Poblet, 109

Reus, 105

Alguaire, 103

Setcases (2.400 m), 103

Barcelona (Zona Universitària), 73

El vent de mestral –el nord-oest– es continuarà fent sentir amb ganes durant les pròximes hores a molts punts el territori, per bé que es mantindrà especialment enèrgic fins avançada la nit al litoral i el prelitoral, a les Terres de l'Ebre i a diversos sectors del Pirineu i les comarques interiors i de Ponent. A partir de la nit, i sobretot de la matinada, anirà girant a component nord i a tramuntana, i les ratxes més violentes es traslladaran cap al Pirineu, la Costa Brava, l'Empordà i el Rosselló. També continuarà bufant amb molta empenta entre el Maestrat i les Terres de l'Ebre.

Cal recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya manté diversos avisos de perill activats a causa del vent, entre els quals destaca el de perill molt alt pel fet que entre aquesta mitjanit i demà al migdia a les comarques del Pirineu i Prepirineu es podrien superar els 126 km/h. Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla Procicat a causa de les fortes ventades i les nombroses incidències que hi ha hagut fins ara.

Un altre element que cal tenir en compte és la neu, ja que des de mitja tarda s'ha intensificat i ha començat a baixar de cota al Pirineu. Aquest vespre ja afectava cotes relativament baixes de les valls del sud. A les 20.00 la neu agafava en localitats com Viella –3 cm– o Puigcerdà –1 cm–, però també feia acte de presència a nombroses poblacions d'aquest àmbit com Planoles, Olp, Esterri d'Àneu o Andorra la Vella. La nevada es mantindrà activa fins a la matinada, tant a la cara nord com a les valls del sud i el Prepirineu. Agafarà pràcticament fins al fons de les valls, a cotes a l'entorn dels 700 o 800 m. Demà al matí pujarà de cota, anirà de baixa i quedarà restringida cap a la cara nord.

La situació tendirà a millorar de forma clara, tant pel que fa al vent com la neu, demà a la tarda.