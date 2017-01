Méteo especial: cavalcades i cap de setmana de Reis

Aquest matí hi ha hagut menys glaçades que ahir, sobretot a la Catalunya Central. El motiu és que s'han format durant la nit alguns núvols baixos que han retingut una mica més l'escalfor acumulada de dia. Són núvols que ahir ja van aparèixer a la costa i al prelitoral central, i que avui, sobretot, es faran també presents en aquest tram litoral durant el matí. La boira s'ha tornat a encaixonar al pla de Lleida. Entre les temperatures més baixes d'aquest matí destaquen:

Das, -11º

Sort, -8º

Prades, -7º

Sant Pau de Segúries, -6º

Guardiola de Berguedà, -6º

Organyà, -6º

Tremp, -6º

Puigcerdà, -6º

La Seu d'Urgell, -5º

Olot, -4º

Girona, -4º

Batea, -4º

Artesa de Segre, -3º

Vielha, -3º

La Bisbal d'Empordà, -1º

Vic, -1º

Avui no hi haurà grans canvis en el temps, però el mestral començarà a bufar amb més ganes a l' Ebre, sobretot a la tarda. Això farà que al migdia la boira s'aixequi amb més facilitat que els dies anteriors, i demà és possible que hi hagi força estones de sol a la vall de l'Ebre. No serà l'inici d'una nova tendència, però sí com a mínim un parèntesi a la grisor i el fred insistents de les últimes setmanes.

Avui és quan el vent serà més fort a l'Ebre, però a l'Empordà la tramuntana més intensa cal esperar-la demà al matí, amb ratxes que superaran els 50 km/h amb facilitat i amb alguns cop puntuals de 70 o 80 km/h. A Menorca la tramuntana encara serà una mica més forta. A la tarda anirà perdent força, però encara es deixarà sentir en molts d'aquests indrets quan arribin els Reis d'Orient.

A la resta de comarques aquesta entrada de nord farà augmentar el fred, de manera que demà caldrà abrigar-se més que avui per sortir a rebre ses majestats. El fred serà especialment destacable el dia de Reis i dissabte, dies en què en molts indrets no es passarà dels 10 graus al migdia, i a primera hora les glaçades afectaran la majoria de comarques.

El fred serà l'element més destacable dels dies vinents, perquè pluges i nevades continuen lluny en els mapes del temps. És possible que entre dimarts i dimecres comencin a arribar algunes pertorbacions que podrien deixar les primeres nevades significatives al Pirineu, però difícilment faran ploure de forma extensa.