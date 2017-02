Ruixats fangosos abans d'un cap de setmana més fred

Per segon dia consecutiu comencem jornada amb sorpreses en el temps, ahir eren els núvols espessos i avui les pluges minses que afecten moltes comarques de l'est. Tot i que en general estan sent poc abundants, en alguns casos han acumulat diversos litres per metres quadrat durant la matinada. D'entre les més abundants fins a les 8 del matí destaquen:

PN Els Ports, 5 l/m2

Mas de Barberans, 4

Amposta, 3

Torredembarra, 3

Vallirana, 3

Cunit, 3

PN del Garraf, 3

Tarragona, 2

Barcelona (Zona Universitària), 2

Es tracta de p luges acompanyades de fang en molts casos, a causa de l'entrada de pols del Sàhara. Amb el pas de les hores els ruixats aniran desapareixent, però a la tarda encara se'n produiran de més irregulars en àmbits com la Selva i el Maresme, fins i tot al Vallès, Baix Llobregat i al voltant de Barcelona encara hi cauran xàfecs puntuals a la segona meitat de la jornada. També al vessant nord del Pirineu s'hi podrien escapar precipitacions febles avui, amb una cota de neu que al vespre podria arribar a baixar dels 1000 metres.

Demà al matí quedaran restes de núvols a la costa i al prelitoral central, també al sud de la Costa Brava, però amb el pas de les hores el sol s'imposarà arreu. També diumenge serà un dia amb molt de sol, tot i que boires matinals afectaran la Catalunya Central i àmbits com l'Empordà. De fet a llarg termini els mapes pinten poques possibilitats de més pluges, fins dissabte que ve només al Pirineu s'hi esperen algunes precipitacions puntuals més.

Aquest canvi de temps també portarà una baixada clara de les temperatures, que ja es començarà a anotar avui a la tarda i vespre, però que sobretot es farà evident demà al matí. A primera hora els termòmetres marcaran entre 2 i 4 graus menys en general, i si tenim en compte els valors dels últims dies la baixada serà de més de 5 graus. Més sensació d'hivern.

T orna l'hivern? A llarg termini tot fa pensar que no, tot i que els 6 o 7 dies vinents no seran tan primaverals com els últims 2 o 3, en general la setmana que ve la temperatura remuntarà, i es mantindrà en valors per sobre del que tocaria a finals de febrer.

De la previsió avui també cal destacar el vent, que a la tarda bufarà amb cops de més de 50 km/h a l'Ebre, a l'Empordà i a Menorca. Tramuntana i mestral que alteraran l'estat de la mar a la Costa Brava i al nord de les Balears, però que no tindran continuïtat durant el cap de setmana.