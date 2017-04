Ruixats irregulars en un dimecres de temps insegur

Aquest dimecres el temps serà més variable i més insegur. De matinada els ruixats ja han començat a afectar sobretot comarques com la Noguera, l'Urgell, la Segarra o l'Anoia, fins a les 8 del matí s'han arribat a acumular 9 l/m2 a Camarasa, 6 als Hostalets de Pierola, 6 al Poal i 3 a Tàrrega. En menor mesura la pluja també ha arribat a la costa i al Prelitoral central.

Amb el pas del matí les precipitacions aniran minvant i desapareixent. Aquest migdia hi haurà moltes clarianes, però a la tarda i vespre es repetiran alguns xàfecs, en aquest cas, més concentrats a l'est. Àmbits com el Vallès, el Penedès, el Maresme i l'àrea metropolitana de Barcelona rebran nous ruixats entre mitja tarda i el vespre, alguns dels quals podran ser localment intensos tot i que duraran poca estona.

Aquest temps més variable no tindrà continuïtat ni demà ni el cap de setmana. Aquest dijous a primera hora cauran alguns ruixats a Mallorca i a Eivissa, però en general el sol predominarà durant la segona part de la setmana.

Avui els intervals de núvols faran que al migdia hi hagi entre 2 i 4 graus menys que ahir en molts casos. Entre aquest vespre i demà la tramuntana es reforçarà a l'Empordà i a Menorca, on hi bufarà amb cops de vent que poden superar els 50 km/h. Aquest vent farà que a la costa els dies vinents la temperatura es mantingui a ratlla, i per tant que l'ambient el cap de setmana sigui una mica més fresc que en l'inici de setmana. A l'interior i al Pirineu els migdies seran més càlids, amb màximes que superaran fàcilment els 20 graus.

Com començarà la Setmana Santa? L'escenari més probable a hores d'ara és el d'un inici de setmana amb molt de sol i poques complicacions. De cara a dimecres i dijous comença a augmentar la probabilitat que apareguin alguns xàfecs de tarda al Pirineu i Prepirineu, però els mapes del temps no fan pensar en canvis bruscos de temps ni de temperatura.