Ruixats puntuals i ambient poc fred

Encetem jornada encara amb ruixats en diferents comarques de Girona. Durant la nit han caigut precipitacions prou abundants al nord-est, de les quals destaquem:

Llers, 13 l/m2

Figueres, 11

Navata, 11

Banyoles, 10

Pantà de Darnius, 10

Santa Susanna, 6

Girona, 5

Cassà de la Selva, 4

Avui encara serà un dia insegur en aquestes comarques, tot i que en general els ruixats hi seran cada cop més aïllats i més puntuals. A la resta, avui el sol predominarà molt més que els núvols, amb temperatures que en la majoria dels casos al migdia rondaran poc per sobre o per sota dels 15 graus.

Demà el pas d'un front enterbolirà el cel amb molts núvols prims, però arribarem al cap de setmana amb un temps tranquil i amb grans clarianes. Les temperatures variaran poc els dies vinents; seguirem parlant d'un ambient poc fred en general, amb valors al voltant dels 15 graus al migdia i moltes mínimes d'entre 5 i 10.

Una nova borrasca ens afectarà a partir de dissabte a última hora i de cara a diumenge. Encara hi ha força incertesa en els mapes del temps, però és probable que reapareguin les nevades al Pirineu, i també algunes precipitacions al Prepirineu i en diferents comarques interiors. El més probable amb els mapes d'avui és que les pluges no siguin generals, però caldrà seguir aquest pronòstic, ja que encara podria canviar bastant en futures actualitzacions. En tot cas el temps del cap de setmana s'entreveu més canviant. Aquest canvi de temps farà recular entre 2 i 4 graus els termòmetres i ens tornarà una mica més a l'hivern entre diumenge i dilluns.

És possible també que diumenge reaparegui el vent moderat de mar cap a terra i que el mar es torni a alterar, però a curt termini la situació tendirà a millorar clarament.