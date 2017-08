Ruixats aïllats i restes de núvols fins al migdia

Les primeres hores del dia encara han estat marcades per ruixats sobtats en diferents comarques, sobretot a la Catalunya Central. Tot fa pensar que al llarg del matí la inestabilitat anirà minvant, i que tant xàfecs com núvols tendiran a desaparèixer. On ha plogut més durant les últimes hores és al Pirineu, destaquen els 16 l/m2 de Viella i els 14 d'Espot, com a quantitats més importants.

Els núvols han fet que la nit fos més calorosa que les anteriors, i aquest migdia la temperatura tornarà a acostar-se als 35º en diverses comarques interiors i prelitorals. La calor no afluixa i avui serà tan intensa com en dies passats. A la tarda el vent es deixarà sentir moderat d'entre sud i sud-est, sobretot a la Costa Brava i en punts de la vall de l'Ebre.

El cap de setmana tampoc refrescarà, i fins i tot alguns mapes del temps fan pensar que l'inici de la setmana que ve podria estar marcat encara per temperatures més altes. Encara hi ha força incertesa sobre el temps i les temperatures de la setmana que ve, però el cert és que les opcions d'una refrescada clara han anat baixant força en les últimes actualitzacions.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per divendres Acumulacions de precipitació previstes per divendres

Demà també hi haurà algunes estones de cel mig ennuvolat, però només al Pirineu i en algunes comarques de Ponent s'hi arribaran a escapar alguns xàfecs molt puntuals a la tarda. El cap de setmana estarà marcat per un embossament d'aire fred a les capes de l'atmosfera que provocarà ruixats en molts sectors del centre i del sud d'Espanya. Aquí només hi haurà alguns xàfecs de tarda al Pirineu, però el temps estarà marcat també per certa variabilitat i per estones de cel enterbolit o mig ennuvolat.

És probable que en algun moment de la setmana que ve arribin xàfecs més extensos i més importants, però amb els mapes del temps d'avui sembla difícil que això passi abans de dimecres.