S'acaba l'anticicló: encetem una setmana de nevades, vent i fred

Tot i que no estem tenint un inici de l'hivern tant dur com el de moltes regions d'Europa, el fred intens continua marcant els matins en moltes comarques. Un dia més avui hi ha hagut moltes temperatures sota zero a primera hora, d'entre els valors més baixos d'aquest matí destaquen:

Prades, -7º

Artesa de Segre, -7º

Tremp, -6º

Cardona, -5º

Sant Pau de Segúries, -5º

Mollerussa, -5º

Castelldans, -5º

Vic, -4º

El Pont de Suert, -4º

Olot, -4º

Girona- 4º

Òdena, -4º

Guardiola de Berguedà, -3º

Solsona, -3º

Puigcerdà, -2º

L'Espluga de Francolí, -2

Lleida, -2º

La Bisbal d'Empordà, -1º

Aquest migdia l'ambient no serà tan suau com el del cap de setmana, avui les temperatures màximes es quedaran entre 1 i 3 graus més baixes en molts indrets.

Demà el pas d'un front farà canviar de forma clara el temps, després de molts dies de monotonia. La pertorbació no deixarà precipitacions abundants i generals, però sí que descarregarà nevades abundants al Pirineu Occidental, amb una cota que durant el dia anirà baixant fins al punt que a la tarda nevarà fins i tot al fons de les valls al vessant nord de la serralada. A les comarques de Girona el front també hi deixarà alguns plugims al matí, poques gotes en general.

El front obrirà les portes a la tramuntana i al mestral, un vent que demà al matí ja bufarà amb cops de 70 o 80 km/h a la Terres de l'Ebre, i que a última hora també s'enfortirà en àmbits com l' Empordà, la Selva i el nord de les Balears. Demà el vent també serà molt fort a les cotes altes del Pirineu. Entre dijous i divendres hi haurà un segon episodi de tramuntana, no tan intens com el de demà.

El vent posarà fi a la boira a Ponent, i tant en aquest sector com a l 'Ebre demà i dimecres l'ambient hi serà molt més càlid que en dies anteriors. Dijous aquest sensació de suavitat es traslladarà també a la resta de comarques, però en general, aquesta setmana estarà marcada per l'ambient de ple hivern. Les temperatures d'avui seran força representatives del que ens espera en general els set dies vinents.

Més enllà d'aquest episodi important de nevades al Pirineu, aquesta setmana també podria ploure en algunes comarques de l'est entre dijous i divendres, sobretot a la costa central i al sud de la Costa Brava.