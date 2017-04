Sant Jordi radiant abans d'una setmana gairebé hivernal

Sant Jordi s'ha llevat amb la presència de pinzellades de núvols prims i menys fresca que els darrers dies. Les glaçades s'han allunyat de les valls i també de les muntanyes, avui només han baixat sota zero de forma puntual en alguna raconada: Das (-2ºC), Prades (-1ºC), Núria (0ºC) o a la Pica d'Estats (-5ºC).

Els núvols alts continuaran transitant de ponent a llevant al llarg del dia, per bé que en cap cas implicaran complicacions, ni evitaran que el sol o el ressol sigui el protagonista arreu del territori. Independentment, aquesta tarda, creixeran nuvolades cap al Pirineu, on hi acabaran descarregant alguna gotellada o xàfec breu de forma puntual.

El vent de garbí, que ahir va bufar moderat al llarg del dia a la costa, perdrà força i no passarà de feble a prop del mar. Les temperatures continuaran recuperant-se i aquest migdia assenyalaran registres entre 1 i 3 graus més alts que ahir, rondaran els 25ºC a Ponent i oscil·laran entre els 20 i 25ºC a l'interior. A la costa i a les valls pirinenques es mouran a l'entorn dels 20ºC.

Diumenge enterbolit al País Valencià i a les Balears, amb temperatures també més suaus que els darrers dies.

La setmana que demà encetarem vindrà marcada per un canvi de temps notable que ens retornarà novament, i durant uns quants dies, a un ambient més propi de finals d'hivern. De moment, però, dilluns encara serà un dia plenament primaveral, amb temperatures similars a les d'avui. El sol lluirà amb ganes i a la tarda s'escaparan xàfecs breus al Pirineu.

Dimarts estarem pendents de l'aproximació d'un front procedent del nord, el responsable d'obrir les portes al canvi de temps. El sol i la bonança de la primera meitat del dia donaran pas a una tarda moguda, amb ruixats i tronades que avançaran a poc a poc des del Pirineu i Ponent i que, a darrera hora, assoliran també les comarques gironines.

Dimecres s'obriran clarianes i s'enfortiran els vents de tramuntana i mestral. Els núvols i els xàfecs no acabaran de marxar del tot de les comarques gironines i, a la tarda, reapareixeran a diverses comarques del nord. L'arribada de la massa freda farà recular de forma sobtada les temperatures: més de 10ºC al Pirineu i entre 5 i 7 a bona part del país. La cota de neu també es desplomarà al llarg del dia.

Els vents del nord es mantindran dijous i divendres i les temperatures tocaran fons de matinada, amb risc de glaçades a l'interior i el nord del país. El sol guanyarà protagonisme, malgrat la presència d'algun ruixat residual a l'entorn del litoral central, i dijous sobretot entre el País Valencià i les Illes.

L'ambient gairebé d'hivern ens acompanyarà, com a mínim, fins el cap de setmana.