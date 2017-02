Setmana amb més fred i diverses tongades de pluja

Els canvis constants continuen marcant la previsió del temps de cara als dies vinents. Aquest dilluns amb el pas de les hores el vent anirà perdent protagonisme, però al Pirineu i Prepirineu les ratxes encara podrien ser molt fortes fins al migdia, especialment a les cotes altes. En general, però, el vent anirà afluixant amb el pas de les hores, i tendirà a desaparèixer entre la tarda i el vespre.

Tot i que el dia ha començat amb força més fred que ahir diumenge, al migdia la sensació tèrmica serà més alta que ahir al migdia. Aquesta tarda i demà, de fet, les temperatures seran agradables per a l'època, no tant com dissabte però en una línia similar. En canvi, a partir de dimecres el fred s'intensificarà, tant al matí com al migdia. La matinada de dijous s'espera que molts termòmetres tornin a baixar àmpliament per sota de zero al Pirineu, i glaçarà en moltes comarques interiors i prelitorals. Els migdies de dijous i divendres les temperatures podrien ser uns 5 graus més baixes que avui en força comarques. Compte amb els canvis de temperatura aquesta setmana.

També seran protagonistes les pluges. Entre dimarts a la nit i dimecres al matí una tongada de pluges i nevades afectarà la majoria de comarques de Girona i de Barcelona, i també punts del Pirineu i de la Catalunya Central. En alguns casos s'acumularan més de 5 o 10 l/m2, amb una cota de neu que rondarà els 1.000 metres.

Aquesta no serà l'única tongada de pluges de la setmana; a partir de divendres tot fa pensar que arribaran més fronts actius i amb capacitat per deixar precipitacions extenses, però la incertesa encara és molt alta sobre el temps del cap de setmana que ve i caldrà esperar alguns dies més per entreveure en quin moment del cap de setmana hi haurà més possibilitats de precipitacions.

El vent tornarà a ser protagonista dimecres al matí, en forma de mestral i tramuntana, que si bé es deixarà sentir en moltes comarques només serà fort al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i demà Diferència de temperatura prevista entre avui i demà