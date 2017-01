Setmana amb poc fred, moltes clarianes i algunes ventades

Encetem setmana amb ambient fred en moltes comarques del nord i nord-est, però amb més suavitat com més al sud i a Ponent. Aquest matí s'ha baixat sota zero en ciutats com Girona i Olot, però en canvi a Lleida no s'ha baixat dels 5. En general només al Pirineu i en algunes comarques de Girona hi ha hagut glaçades. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes més baixes d'avui:

Das, -7º

Puigcerdà, -4º

Núria, -4º

El Pont de Suert, -3º

La Seu d'Urgell, -2º

Guardiola de Berguedà, -2º

Cardona, -1º

Tremp, -1º

Olot, -1º

Vic, -1º

Girona, -1º

Al migdia molts termòmetres s'acostaran als 15 graus, avui l'ambient serà més càlid que ahir, i la tendència a l'alça dels termòmetres continuarà els dies vinents. Demà i dimecres se superaran els 15 graus en molts casos, i algunes màximes fins i tot fregaran els 20 a les Terres de l'Ebre.

Avui hi haurà intervals de núvols al Pirineu i algunes pinzellades de núvols alts en altres comarques del nord, però en general farà sol. Demà i dimecres el cel quedarà més enterbolit, però sempre per núvols inofensius que no arribaran a tapar del tot el cel.

A partir de dijous el temps serà més insegur. El pas de dos fronts farà que tant dijous a última hora com divendres al migdia s'escapin algunes pluges minses en moltes comarques. Durant el cap de setmana continuarà la variabilitat, sempre amb més possibilitats de pluja a l'oest (i de neu al Pirineu Occidental), que no a a la costa.

Aquest canvi de temps de la segona part de la setmana no ens tornarà l'ambient de ple hivern, però sí que farà arribar les ventades. A partir de dijous i durant el cap de setmana el vent d'entre ponent i garbí bufarà moderat en moltes comarques, sobretot de la costa i del prelitoral, i tot i que és aviat per precisar, és possible que dissabte i diumenge tinguem a més a més algun episodi de vent fort. Caldrà seguir-ho.